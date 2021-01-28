شوف طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا 100% بدون فيزا في 10 دقائق

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا 100% بدون فيزا في 10 دقائق تحديث لعبة فورت نايت لعبة “Fortnite ” التي قدمتها لنا هذا الموسم قبل الموسم الرابع والفصل الثاني، هذا الموسم مليء بالشخصيات الخاصة مليئة بالإثارة والتشويق لأنها تحمل شخصيات مذهلة وهو ما يثير الإعجاب بهذه المباريات الأخيرة، شخصيات خارقة للطبيعة في لعبة “Fortnite” تشمل شخصيات الأبطال الخارقين: Wolverine و Groot و Thor و Iron Man.
تحديث لعبة فورت نايت
لا تدخر Epic Games أي جهد لتزويد أبطال اللعبة بأسلحة قاتلة متطورة لتكملة الإثارة والمتعة التنافسية للاعبين في جميع أنحاء العالم، الآن نحن في انتظار تحديث Fortnite الجديد وهو Fortnite v15.0، هذا هو التحديث الربع الرابع للفصل الثاني، من المتوقع أن يكون التحديث الجديد للعبة كبيرًا نسبيًا مقارنة بالتحديث السابق، بخصوص الإصدار الذي سيصدر للحاسوب.
تحميل فورت نايت
تم تسريب بعض المعلومات حول التحديث الجديد للعبة في تحديثها الجديد المرقّم V15.10، يتم التعبير عن المعلومات المعلنة في النقاط التالية:
- مصنع (توني ستارك) سيوفر اللعبة في “معركة الأبطال”، إذا أبحرت قليلاً في ساحة المعركة فستجد R و D، ولا تنسَ زيارة متجر Battle Bus Chop.
- ظهور قدرات جديدة: تظهر مهارات وقدرات فريدة مع ترقية مصنع ستارك الجديد، وإذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه القدرات فستلاحظها جيدًا في شخصيات Iron Man و Thor.
- من مملكة Galactus: ستنقل مملكة Galactus الطائرة بدون طيار (الطائرات بدون طيار) إلى Fortnite Island، إذا تمكنت من التخلص منها، فستحصل أنت وجميع اللاعبين على الكثير من المكافآت، بهذه الطريقة تضيف بعض الأشياء الجديدة والتي لا تتنافس حاليًا مع PUBG.
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