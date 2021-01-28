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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من الفراولة المسمومة.. احترس عند تناولها في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحذيرات من الفراولة وتناولها هذه الأيام بعد أن تعرض الأشخاص إلى أعراض مرضية آثر تناول الفراولة المنتشرة في الأسواق هذه الأيام، مما جعل الجميع يتساءل عن أضرار الفراولة على الجسم وخاصة أن الفراولة من الفواكه المعروفة فائدة، فحدث جدل حول الحديث عن فوائد الفراولة للإنسان والفيتامينات التى تحويها، ومن جانبها نفت وزارة الزراعة أن تكون الفراولة مسمومة هذا الموسم مؤكدة أنها مجرد حالات فردية لايمكن تعميممها على أن محصول الفراولة فيه أضرار، وذلك حول ماتردد عن وفاة شقيقة الفنان سناء شافع عقب تناولها الفراولة.
تحذيرات من الفراولة المسمومة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن قلقلهم من تناول الفراولة هذا العام، لاسيما بعد شعور البعض بصعوبة شديدة في التنفس، واحمرار في الوجه، والتى قد تصل إلى ضعف عضلة القلب عن القيام بضرورها، متسائلين عن هل الفراولة مسمومة هذا الموسم أم لا، لاسيما بعد أن حكت الفنانة ندى بسيوني سبب وفاة شقيقة الفنان سناء شافع، طليقها، آثر تناولت ثمرة فراولة مباشرة، محذرة الجميع من تناول الفراولة أو الحرص عند تناولها.
أضرار الفراولة على الجسم
- تناول المستهلك بقايا مبيدات الآفات التى تبقى في المحصول
- تعارض بعض أصناف الأدوية المتضمنة البوتاسيوم، وخاصة أن الفراولة تحتوي على كمية كبيرة منه.
- لابد من أن يحرص مرضى الحساسية على تناولها.
فوائد الفراولة للجسم
تعتبر الفراولة لها فوائد كثيرة للجسم وصحة الإنسان، على الرغم المنتشر عن أضرارها، ومن فوائد الفراولة للجسم التالي:
- – قلة السعرات الحرارية 100 جرام منها يحتوي على 32 سعرة.
- – غنية بالفيتامينات والمعادن، لذا ينصح أطباء التغذية بإضافتها إلى النظام الغذائي اليومي.
- – تقوي جهاز المناعة.
- – تحتوي على كمية من المعادن وفيتامين C بحوالى 8 فراولة تساوي برتقالة.
- – غنية بالمواد المضادة للأكسدة، بما تمنع الإصابة بالسرطان
- – مصدر لفيتامين K، حمض الفوليك، البوتاسيوم، ريبوفلسين، الفيتامينات من المجموعة B، النحاس، المغنيسيوم والاوميغا 3.
- – بها كمية عالية من الفلافونوئيدات.
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