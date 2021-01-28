شوف عروض العثيم اقوى العروض بمناسبة حلول موسم الشتاء خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، تخفيضات المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم، تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم متاحة الأنْ بجميع الفروع، وتشمل تخفيضات على عروض منتجات بسعر التكلفة، ومنها اللحوم باختلاف أنواعها من لحم مفروم ولحم عجل بلدي بدون عظم، كما توفر أسُواق العثيم عروض على الحبوب من حبوب القهوة اللذيذة أو حبوب البهارات الفاتحة للشهية، كل ذلك بجانب تشكيلة مميزة من الأجبان عالية الجودة.

عروض العثيم

عروض بسعر التكلفة من هايبر ماركت عبد الله العثيم.

الصنف لحم بقر مفروم مبرد، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف لحم عجل بلدي بدون عظم، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(46.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف قهوة هرري عربي فاتح، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(33.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات العثيم

احدث تخفيضات العثيم المنتقاة بعناية خصيصا لكم من بيت كل العروضتنزيلات العثيم ليس لها مثيل.

الصنف تمر من إنتاج شركة تمارا سكري، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(12.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف فلفل أسود حب، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(34.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات العثيم

عروض العثيم علي الأجبان بسعر التكلفة من هايبر ماركت عبد الله العثيم افضل السلع واعلي الخصوممات دائما هى خصومات العثيم.