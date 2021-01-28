- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اقوى العروض بمناسبة حلول موسم الشتاء خصومات حتى 25% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم، تخفيضات المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم، تخفيضات داخل المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت عبد الله العثيم متاحة الأنْ بجميع الفروع، وتشمل تخفيضات على عروض منتجات بسعر التكلفة، ومنها اللحوم باختلاف أنواعها من لحم مفروم ولحم عجل بلدي بدون عظم، كما توفر أسُواق العثيم عروض على الحبوب من حبوب القهوة اللذيذة أو حبوب البهارات الفاتحة للشهية، كل ذلك بجانب تشكيلة مميزة من الأجبان عالية الجودة.
عروض العثيم
عروض بسعر التكلفة من هايبر ماركت عبد الله العثيم.
- الصنف لحم بقر مفروم مبرد، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(22.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف لحم عجل بلدي بدون عظم، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(46.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف قهوة هرري عربي فاتح، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(33.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
تخفيضات العثيم
احدث تخفيضات العثيم المنتقاة بعناية خصيصا لكم من بيت كل العروضتنزيلات العثيم ليس لها مثيل.
- الصنف تمر من إنتاج شركة تمارا سكري، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(12.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف فلفل أسود حب، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(34.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
خصومات العثيم
عروض العثيم علي الأجبان بسعر التكلفة من هايبر ماركت عبد الله العثيم افضل السلع واعلي الخصوممات دائما هى خصومات العثيم.
- الصنف جبن قريش الوادي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(16.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
- الصنف جبن فيتا مارسين، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(10.95)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اقوى العروض بمناسبة حلول موسم الشتاء خصومات حتى 25% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.