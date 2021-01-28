شوف عروض بندة هذا الأسبوع علي خزين الشهر خصومات تصل لـ 25%

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عمر شويل - جدة عروض بندة، اقوى خصومات المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت بنده، على مجموعة من المنتجات متنوعة من افضل المنتجات الغذائية الرائعة، ومنها عروض طوال هذا الأسبوع على الدجاج المكسيكي اللذيذ والذي يأتي بالكثير من البنكهات متنوعة، فمنه الحار ومنه المصنوع خصيصاُ للكبسة، او بطعم الكاري او بنكهة الباربكيو، يأتيكم بأسعار مخفضة وجودة مرتفعة، بجانب عروض اخرى من دجاج الوطنية الشهي بمختلف الأشكال والأحجام عروض لا تقاوم واسعار لا تنافس. عروض بندة عروض على الدجاج المكسيكي من هايبر ماركت بنده الصنف دجاجة كاملة مكسيكية من إنتاج شركة اليوم، حارة، وزن الدجاجة 800 جرام، ثمن الدجاجة الحالي(14.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف دجاجة كاملة مكسيكية من إنتاج شركة اليوم، بالكاري، وزن الدجاجة 800 جرام، ثمن الدجاجة الحالي(14.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات بندة خصومات بندة هي اقوى خصومات علي مستوى المملكة العربية السعودية عوض وتخفيضات لا تقاوم اغتنم الفرصة. الصنف دجاجة كاملة مكسيكية من إنتاج شركة اليوم، باربيكيو، وزن الدجاجة 800 جرام، ثمن الدجاجة الحالي(14.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف دجاجة كاملة مكسيكية من إنتاج شركة اليوم، الكبسة، وزن الدجاجة 800 جرام، ثمن الدجاجة الحالي(14.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات بندة عروض بندة على دجاج الوطنية هى اقوى عروض هايبر ماركت عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية فى من اللذ واشهى انواع الدجاج. الصنف أرجل دجاج كاملة من إنتاج شركة الوطنية، وزن العبوة 450 جرام، ثمن العبوة الحالي(6.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة. الصنف سيقان دجاج من إنتاج شركة الوطنية، وزن العبوة 450 جرام، ثمن العبوة الحالي(6.50)ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

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