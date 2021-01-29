نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف شاومي بوكو اكس3 ان اف سي مواصفات وسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي بوكو اكس3 ان اف سي، يمثل الهاتف المحمول أهمية كُبرى عند القاعدة العريضة من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويبحث الأشخاص عن هواتف بإمكانيات عالية وصناعة مُتميزة بالإضافة إلى السعر المُناسب، وتُعد شركة شاومي من الشركات الرائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة التي تتميز بدقة الأداء وروعة التصميم بالإضافة إلى السعر المُناسب إذا ماقورنت بالإمكانيات، هذا وقد أعلنت شركة شاومي في مؤتمر رسمي عن أحدث إصدارتها من طراز البوكو، عن هاتف شاومي بوكو أكس 3 ان اف سي، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم عبر السطور القادمة، تقرير مُفصل عن هاتف شاومي بوكو اكس3 ان اف سي، مواصفات وسعر.

مواصفات شاومي بوكو اكس3 ان اف سي

سوف نثقدم إليكم الآن، مواصفات هاتف شاومي بوكو اكس3 ان أف سي، والذي يتميز بروعة في الأداء ودقة في التصميم، وهذه المواصفات هي:-

1- نوع الشاشة ال سي دي 6.67 بوصة فول اتش دي.

2- معالج الهاتف ثُماني النواة سناب دراجون.

3- الكاميرا الخلفية دقتها 64 ميجا بكسل، والأمامية تبلغ دقتها 20 ميجا بكسل.

4- يبلغ مساحة الذاكرة 64 جيجا بايت وحتى 128 جيجا.

5- يعمل الهاتف بنظام أندرويد 10.

6- البطارية ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة.

7- الهاتف يدعم خاصية ان اف سي وهي قارئ الكروت.

8- يدعم شاومي بوكو اكس3 ان اف سي شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

9- له القدرة على الإتصال بشبكات الواي فاي، بالإضافة إلى البلوتوث.

10- يوجد به فتحتين لشريحيتين اتصال من النوع نانو.

11- يدعم الشاحن اللاسلكي والشحن السريع.

12- يدعم شاومي بوكو اكس3 راديو fm.

عيوب هاتف بوكو اكس3 ان اف سي

لايوجد له عيوب كثيرة تُذكر سوى:-

1- البطارية غير قابلة للإزالة.

2- الجسم بلاستيكي غير مُضاد للصدمات.

3- الشاشة ليست كورنج غوريلا وبالتالي تكون مُعرضة للكسر والخدش.

سعر هاتف شاومي بوكو اكس3 ان اف سي

يبلغ سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 3450 للنسخة 64 جيجا.