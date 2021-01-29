مسابقة الحلم 2021 بشكل جديد وجوائز بالملايين يومية وأسبوعية وشهرية وأرقام الإشتراك الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - قريباً سوف تعود مسابقة الحلم بشكلها الجديد في عامها الجديد 2021، وسوف تكون هناك فرص أكبر للعدين من متابعيها بالفوز بآلاف الدولارات بشكل يومي، نظراً لوجود أكثر من فائز يومياً، كما ستكون هناك جوائز أسبوعية قيمتها أكبر من الجوائز اليوميو وذلك لمن لا يحظى بالفوز في الجوائز اليومية، ومن لم يوفق في الفوز بالجوائز اليومية أو الأسبوعية فهناك جوائز شهرية وسنوية، وذلك لإعطاء فرصة لفوز أكبر عدد من المشتركين بمسابقة الحلم 2021.

مسابقة الحلم 2021 بشكل جديد وجوائز بالملايين وأرقام الإشتراك الجديدة

هذا وقد انتهي تقريباً فريق إعداد الحلم بمسابقة الحلم من جميع الإستعدادات اللازمة، للإعلان عن موعد أول سحب، وسوف يكون السحب في الحلم الجديد على 3.5 مليون دولار موزعة على العام بأكمله، كما تم الإعلان عن قيمة الجوائز وأرقام الإشتراك في حلم 2021.

ونعرض لمتابعينا تفاصيل الجوائز في مسابقة الحلم الجديدة للعام الجاري 2021

الجائزة قيمة الجائزة جوائز يومية 3000 دولار يومياً جوائز أسبوعية 10000 دولار أسبوعياً جوائز شهرية 50000 دولار شهرياً جائزة الحلم الأكبر نهاية العام 250000 ألف دولار

أما عن أرقام الإشتراك في حلم 21 فقد جاءت وفق ما يلي:

مصر Etisalat لـ 95450 Vodafone لـ 95450 أورنج 95450 السعودية Mobily 650444 Zain 755505 Mobily 650444 تونس Tunisie Telecom 85988 Ooredoo 85988 ORANGE 85988 الأردن Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70 البحرين Batelco 94000 VIVA 98885 Batelco 94000 الإمارات Etisalat 6070 Du 3636 المغرب Inwi 9669 Orange 9669 موريتانيا Mauritel 1559 العراق Asiacell 2266 Korek 2180 الكويت Zain 96922 GSM 4141

وللإشتراك بمسابقة الحلم dream ما عليك إلا الدخول على الرابط الرسمي للمسابقة من هنا وستصلك رسالة وتتبع الخطوات المطلوبة بعد ذلك.

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