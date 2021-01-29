نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف صور عروض بنده السعودية الاسبوعية من 28-1 حتى 30 -1-2021 بأقوى الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة العروض الأسبوعية في بنده السعودية خيالية، وتُعتبر عظيمة تُمنح كل أسبوع للعملاء لمُساعدتهم في شراء أفضل المُنتجات المختلفة بأقل الأسعار، ولَهذا في كل أسبوع يَبحث الجميع عن معرفة ما هي مَجلة العروض والتَخفيضات التي يُقدمها سوق وهايبر بنده السعودية لَهذا الأسبوع، ولَهذا وفرنا عليكم البحث الآن وجئنا لكم بأحدث عروض بنده السعودية حتى تَستطيعوا اغتنام الفرصة وتَقومون بالشراء من الثامن والعشرون من شهر يناير 2021 وتستمر إلى الثلاثون من نفس الشهر لمدة 3 أيام فقط .

عروض بنده السعودية

يَشمل مَهرجان بنده العروض والتَخفيضات على كل شيء سواء أكان منتجات غذائية مثل مهرجان تخفيضات الأسماك واللحوم والدواجن، أو المعُلبات والمشروبات، بالإضافة إلى خصومات رائعة وقوية على مَجموعة مُختارة من الأجهزة الكهربائية، والالكترونية، والهواتف الذكية وكل مُلحقاتها، وعلى أقوى أنواع الشاشات بَجميع أحجامها ومواصفاتها، وهَذه بعض من عروض بنده السعودية من 28 يناير 2021 على بعض المُنتجات المُختلفة:-

مهرجان الأسماك والمأكولات البحرية

جمبري مطبوخ بحري 50/60 بسعر 27.95 ريال سعودي.

قاروص بحري 1000/1800 بسعر 22.95 ريال سعودي.

جمبري مزرعة 40/50 بسعر 30.95 ريال، وجمبري مزرعة 60/70 بسعر 25.95.

جمبري منظف نقوة بسعر 59.95 ريال سعودي.

مهرجان اللحوم

مفروم بقري برازيلي 22.95 ريال سعودي.

مفروم لحم بقري كولومبي 23.95 ريال سعودي.

روستو بقري برازيلي 36.95 ريال سعودي.

برجر بقري برازيلي 32.95 ريال سعودي.

عروض بنده على الأجهزة والإلكترونيات والهواتف الذكية