- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم الاسبوعية تستمر حتى 2 فبراير 2021 مع أروع التخفيضات في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اسواق العثيم الاسبوعية , من ضمن العروض التي تَفرض نفسها وبَقوم على الساحة هي عروض العثيم التي تَشمل على كل ما يَحتاج له جميع أفراد الأسرة بأسعار لا تَقبل المُنافسة، من مُستلزمات المنزل من مواد غَذائية، وأدوات منزلية، وأدوات العناية الشخصية، والأجهزة الالكترونية، والهواتف الذكية، هذا بخلاف الصفقة الكبرى التي يُقدمها هايبر العثيم لعملائه، وفي خلال هذا المقال سَنتعرف على أحدث عروض العثيم اليوم، حتى تَستطيعوا الاستفادة منها.
عروض اسواق العثيم الاسبوعية
شعار أسواق عبد الله العثيم هي تَحقيق تَوفير أكبر للعملاء، ولَهذا يَحرص على تًقديم عروض وتَخفيضات تَشمل على كل الاحتياجات اللازمة والضرورية، والأجهزة الالكترونية بأسعار تَنافسية، وتَلك بعض من العروض المتوفرة من يوم 27 يناير وتمتد حتى نهاية يوم الثلاثاء المقبل والذي يوافق الثاني من شهر فبراير 2021، وتتمثل تلك العروض في الآتي:-
عروض العثيم على الأجهزة الكهربائية والالكترونيات
- بالطبع يَتوفر تخفيضات وعروض على كل المواد الغذائية، ولكن بعض العملاء يَنتظرون خصيصًا العروض من أجل شراء بعض الأجهزة الكهربائية التي يُمكن الحصول عليها بأقل الأسعار، وتَلك أبرز العروض المتوفرة في العروض الأسبوعية في بعض من فروع أسواق العثيم مثل فرع (المروج، البديعة، الشفا، بريدة، الربوة، السويدي، خريص، طريق الملك، الدمام، الأحساء):-
- تلفزيون توشيبا العربي 32 بوصة بسعر 449 ريال سعودي.
- تلفزيون آرو 55 بوصة بسعر 1099 ريال سعودي.
- تلفزيون آرو 43 بوصة بسعر 549 ريال سعودي.
- فرن همر كهربائي 23 لتر بسعر 119 ريال سعودي.
- غسالة ارو حوضين 7 كجم بسعر 369 ريال سعودي.
- مكنسة كهربائية كلين بسعر 119 ريال سعودي.
- مكواة فيليبس جاف بسعر 59 ريال سعودي.
- ترمس بأحجام مختلفة 1 لتر 29.95 ريال سعودي، 1.3 لتر بسعر 32.95 ريال سعودي، 1.6 لتر بسعر 38.95 ريال سعودي، 1.9 لتر بسعر 44.95 ريال سعودي.
- لابتوب لينوفو 8 جيجا بسعر 2385 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اسواق العثيم الاسبوعية تستمر حتى 2 فبراير 2021 مع أروع التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.