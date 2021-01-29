نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مترو ماركت تستمر إلى 31 يناير 2021 بخصومات هائلة على عدة منتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مترو ماركت , أحد أهم الأسواق التٌجارية التي تَضع أمامها مَصلحة العملاء في المقام الأول، سواء في الحصول على مُنتجات عالية الجودة، بأسعار لا تَقبل المُنافسة، وبَهذا استطاع أن يَحصد على إعجاب الكثير من العملاء الذين جَعلوه واجهتهم الأولى للتسوق، ويَنتظرون العروض والتَخفيضات الأسبوعية التي يَحرص فيها أن تَكون مُتنوعة وشاملة كل المُنتجات التي يَحتاج لها المُستهلكين، وفي خلال السطور القادمة سَنتعرف اليوم على أحدث عروض مترو ماركت حتى 31 يناير 2021.

عروض مترو ماركت

أكثر ما يَمُيز مَترو ماركت أنه يُقدم مَجموعة كَبيرة من العروض والتَخفيضات في كل الفروع على مٌستوى الجمهورية، بالإضافة إلى أنه يَشمل كل الأقسام بالمتجر، حتى يستطيع من خلالها تَلبية كل رغبات العملاء، وتَلك بعض من أبرز العروض المتوفرة بالمتجر:-

عروض مترو ماركت قسم الفاكهة

ما وزنه كيلو تَفاح أحمر رويال جالا بسعر 22.99 جنيه مصري بدلًا من 27.99 جنيه.

كيلو تفاح ايطالي جولدن بسعر 22.99 جنيه بدلًا من 29.99 جنيه.

ما وزنه كيلو برتقال بسعر 2.99جنيه مصري بدلًا من 5.99 جنيه.

كيلو برتقال أبو صرة بسعر 4.99 بدلًا من 7.99 جنيه.

فراولة بوزن 750 جرام بسعر 14.99 جنيه مصري بدلًا من 19.99 جنيه.

كيلو أفوكادو بسعر 39.99 جنيه بدلًا من 59.99 جنيه.

عروض مترو ماركت قسم اللحوم

مفروم مترو بوزن 450-500 جرام بسعر 85 جنيه بدلًا من 95 جنيه.

كفتة مترو بوزن 450-500 جرام بسعر 80 جنيه بدلًا من 90 جنيه.

برجر مترو بوزن 450-500 جرام بسعر 80 جنيه مصري بدلًا من 90 جنيه.

عروض مترو ماركت قسم المنظفات

أولًا:- فيبا سائل مُنظف للأطباق بلسم 3 كيلو عرض خاص 35.99 جنيه بدلًا من 42.5 جنيه.

ثانيًا:- عبوة فيبا سائل منظف للأطباق أوكسي 3 كيلو عرض خاص 35.99 جنيه بدلًا من 41.99 جنيه.

ثالثًا:- عبوة فيري أصلي وليمون بحجم 650 جرام بسعر 42.5 جنيه بدلًا من 29.5 جنيه.