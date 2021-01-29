نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بيم اليوم الإثنين 1 فبراير 2021 حتى نفاذ الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بيم اليوم الإثنين من العروض المميزة التي توفر الكثير من المواد الغذائية التي تحتاجها كل سيدة فهي تقدم كافة المواد الغذائية والأطعمة مثل منتجات خلطة مشاوي ماجي وشيكولاتة مشكلة ماكنتوش كواليتي ستريت وكورن فليكس ليون وحليب مجفف كامل الدسم نيدو وحليب مجفف كامل الدسم نيدو الأساسي والكثير من المنتجات المتواجدة في عروض بيم والتي يمكنك الاستفادة من الخصومات المميزة المقدمة من جميع فروع بيم في مصر طوال يوم الإثنين الموافق 1 فبراير 2021.

عروض بيم اليوم الإثنين

تحتوي عروض بيم اليوم على العديد من أنواع الجبن مثل جبن بيضاء إسطنبولي وجبنة مطبوخة وبيف برجر جامبو اطياب وحلاوة سادة وطحينة الطاووس ويمكنك الحصول على ميكس جبنة مبشورة دوامتي وتوفر بيم مصر عروض على عسل أسود وعسل نحل وتضم العروض العديد من المنظفات مثل منظف ومعطر لجميع الأسطح وصابون سائل مركز للأطباق، ومذيب دهون للمطبخ أوبال ومنعم ملابس فريدا وشامبو ناشورال والكثير من منتجات النظافة الخاصة بالمنزل.

تتميز عروض بيم اليوم أنها توفر الكثير من المشروبات الغازية الدافئة مثل القهوة السريعة ونسكافيه جولد وقهوة بالندق والكثير من أنواع النسكافيه والقهوة ويمكنك الحصول على حليب أطفال كامل الدعم وحليب مجفف للأطفال وكرات القمح بطعم الشيكولاتة والكثير من أنواع الشيكولاتة مثل كيت كات وشيكولاتة ويفر كراميل.