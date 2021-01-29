نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده حتى 30 يناير 2021 أقوى العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده علي الالكترونيات من أهم العروض التي يبحث عنها عدد كبير من عملاء بنده في مختلف المدن في المملكة العربية السعودية وتوفر هايبر بنده الكثير من الالكترونيات وتقدم خصم مميز عليها وتبدا هذة العروض من يوم 27 يناير وتنتهي في يوم 30 يناير 2021 من الشهر الجاري، وتشمل هذة العروض أبرز الجوالات الحديثة التي توفرت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الاخيرة، وبعض الادوات والاجهزة المنزلية التي تحتاجها كل سيدة لتساعدها في المطبخ وغيرها من الادوات المنزلية المختلفة، وايضا توفر هايبر بنده بعض اكسسوارات الجوالات مثل السماعات اللاسلكية.

عروض هايبر بنده

نضم عروض هايبر بنده اليوم الكثير من إكسسوارات ومستلزمات الجوال مثل شاحن يو أي بي ابل بسعر 85 ريال بدلاً من 99 ريال، وكابل آيفون نصف متر بسعر 55 ريال، وكابل 1 متر بسعر 65 ريال، وكابل 2 متر بسعر 99 ريال، وتوفر عروض بنده سماعات اير بودس إكس أو f60 بسعر 109 ريال، وسماعة f80 بسعر 129 ريال، وسماعة بلوتوث ماك بسعر 15 ريال وشاحن متنقل واوو ببطارية بسعة 2. 600mah بسعر 25 ريال وسماعة بطارية بسعة 5. 200 mah بسعر 35 ريال.

يمكن لجميع الراغبين في الحصول على جوال مميز ومن أحدث الجوالات فإن هايبر بنده توفر العديد من الجوالات أبرزها هي جوال هواوي واي 6 بي بسعر 579 ريال وجوال 879 ريال والعديد من الجوالات المختلفة الأخرى التي توفرها هايبر بنده.

تحتوي عروض هايبر بنده السعودية علي عدد كبير من الاجهزة المنزلية مثل محضرة الطعام ارايتي بسعر 142.50 ريال بدلاً من 285 ريال، وعجانة جيباس بسعر 299 ريال بدلاً من 459 ريال، وعصارة كليك أون بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال، وقطاعة مع وعاء ارايتي بسعر 59 ريال بدلاً من 145 ريال وخلاط فيليبس بسعر 87.50 ريال بدلاً من 175 ريال، وقلاية تيفال بدون زيت بسعر 299 ريال بدلاً من 659 ريال.