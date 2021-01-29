نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف ألحق أقوى عروض هايبر بنده في جميع الفروع بالمملكة العربية السعودية على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أشهر الماركات التجارية في المملكة العربية السعودية ويتكون من فروع عديدة في مختلف أرجاء السعودية يهتم بإستمرار بتقديم فرص للمواطنين تأتي هذه الفرص على هيئة عروض ضخمة على جميع المنتجات والسلع المختلفة التي يحتوي عليها الهايبر خاصةً الأجهزة الكهربائية وقد حددت إدارة الهايبر فترة محددة لهذه العروض لمدة أسبوع واحد فقط وقد انطلقت هذه العروض منذ يوم 14 من الشهر الجاري جمادي الثاني وتستمر حتى 20 جمادى الثاني لعام 1442 ولكن من المتوقع مثلاً نفاذ المنتجات ذات العروض لذلك فهي مستمرة على مدار الأسبوع حتى الإنتهاء أو حتى النفاذ.

عروض هايبر بنده في جميع الفروع

يعتبر هايبر بنده من أكثر المنافذ التجارية في ثقة المواطنين ويريد البعض الإستعلام عن المنتجات ذات العروض لإستغلال تلك الفرصة لذلك يبحث المواطنين عن ما هي المنتجات داخل العروض لذلك نقوم بعرض مجموعة من العروض من خلال هذا المقال.

يصل خلاط ماركة أرأيتي بالإضافة إلى اثنين مطحنة هدية داخل العرض بسعر 79 RS بدلاً من 165 RS.

تصل ثلاجة ماركة كليك أون داخل العرض بسعر 449 RS

تصل المكنسة الكهربائية ماركة جيباس داخل العرض بسعر 39.65 RS.

يصل هاتف ماركة SAMSUNG A71 داخل العرض بسعر 1299 RS.

تصل شاشة ماركة إمبكس 55 بوصة داخل العرض بسعر 1299 RS.

ملحوظة:

لا تعتبر العروض مقتصرة فقط على الأجهزة المنزلية والكهربائية بل تشمل المنتجات الغذائية والملابس وكافة ما يحتويه الهايبر، لا تعتبر هذه أول مرة التي يتم فيها إطلاق هذه العروض حيث يتم إطلاق هذه العروض في فترات مختلفة في السنة منذ إنشاء الهايبر ولا يعتبر الهايبر أسم جديد في المملكة بل له عشرات الفروع كما أنه تم إنشاءه منذ أكثر من عشرون سنه.