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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة على اللحوم الحمراء والذبائح الكاملة والدواجن.. تعرف على أسعار هذا الأسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة، من أجل حماية حقوق العملاء تبنت شركة أسواق عبدالله العثيم مفهوم حماية المستهلك ووضعت مؤسسة عبد الله العثيم سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان الحفاظ على حقوق عملائها، وهذا إجراء يتفق مع الحكومة و شغف بحقوق المستهلك جمعيات خاصة منها: مراجعة أمان وصحة البيانات الترويجية الأسبوعية والشهرية بانتظام، الالتزام تجاه العملاء من خلال الجوائز المعلنة في المسابقات والعروض الترويجية، أكد على مبدأ حق العملاء في إرجاع أو استبدال السلع والمنتجات بناءً على فاتورة الشراء.
هناك العديد من العروض التسويقية من هايبر العثيم مول مثل عروض العثيم الاسبوعية، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم اليوم الاثنين، عروض العثيم الطازج اليوم، عروض الجوالات في العثيم، و تخفيضات العثيم عموما.
عروض العثيم الاسبوعية حنا الأوفر على اللحوم الطازجة
- عروض العثيم كيلو جرام من اللحم البلدي خالي العظم يبلغ سعره 49.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم ليوم الاثنين لحم عجل باكستاني بدون عظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 32.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعية لحم غنم روماني بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه لحم غنم سواكني بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 42.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم لحم عجل بلدي بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عرض العثيم لحم مفروم بقر برازيلي مبرد، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 22.95 ريال سعودي.
عروض العثيم الاثنين اليوم (العثيم الطازج)
- عروض العثيم اليوم الاثنين لحم حاشي بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 24.94 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم لحم حاشي طازج بدون عظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 34.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب لحم عجل باكستاني بالعظم، فقط بسعر 26.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم كبدة دجاج التنمية طازجة، وزن 450 جرام، فقط بسعر 3.50 ريال سعودي للطبق.
- اسعار العثيم دجاج التنمية طازج، وزن 1000 جرام، فقط بسعر 10.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم صدور دجاج داري طرية، وزن 2 كيلو جرام، فقط بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 52.50 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الجديدة على اللحوم الحمراء والذبائح الكاملة والدواجن.. تعرف على أسعار هذا الأسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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