نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الجديدة على اللحوم الحمراء والذبائح الكاملة والدواجن.. تعرف على أسعار هذا الأسبوع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الجديدة، من أجل حماية حقوق العملاء تبنت شركة أسواق عبدالله العثيم مفهوم حماية المستهلك ووضعت مؤسسة عبد الله العثيم سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية لضمان الحفاظ على حقوق عملائها، وهذا إجراء يتفق مع الحكومة و شغف بحقوق المستهلك جمعيات خاصة منها: مراجعة أمان وصحة البيانات الترويجية الأسبوعية والشهرية بانتظام، الالتزام تجاه العملاء من خلال الجوائز المعلنة في المسابقات والعروض الترويجية، أكد على مبدأ حق العملاء في إرجاع أو استبدال السلع والمنتجات بناءً على فاتورة الشراء.

هناك العديد من العروض التسويقية من هايبر العثيم مول مثل عروض العثيم الاسبوعية، عروض العثيم الالكترونية، عروض العثيم اليوم الاثنين، عروض العثيم الطازج اليوم، عروض الجوالات في العثيم، و تخفيضات العثيم عموما.

عروض العثيم الاسبوعية حنا الأوفر على اللحوم الطازجة

عروض العثيم كيلو جرام من اللحم البلدي خالي العظم يبلغ سعره 49.95 ريال سعودي.

عروض العثيم ليوم الاثنين لحم عجل باكستاني بدون عظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 32.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعية لحم غنم روماني بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه لحم غنم سواكني بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 42.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم لحم عجل بلدي بالعظم، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 39.95 ريال سعودي.

عرض العثيم لحم مفروم بقر برازيلي مبرد، وزن 1 كيلو جرام، فقط بسعر 22.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم (العثيم الطازج)