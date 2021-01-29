شوف عروض جرير اليوم بالسعودية لمحبي الألعاب والGamers تخفيضات على شاشات الألعاب من 7% الى 12%

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مكتبة جرير و شاشة ألعاب أيسر أبيديكس ED323QUR مقاس 31.5 بوصة منحنية WQHD للألعاب – 144 هرتز (GTG)، أسود مع خطوط حمراء، خصم 11٪ بسعر 1599 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 1799 ريال سعودي.

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