نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده الغذائية وتخفيضات حتى 43% على الأسماك والمأكولات البحرية وأيضا الدواجن في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده الغذائية، تأسس أسواق هايبر بنده ماركت في المملكة العربية السعودية عام 1978 وافتتح أول فرع هايبر ماركت بنده في عاصمة البلاد الرياض، وتم بيع الاسم التجاري لشركة بندة في عام 2014، وتشمل شروطه حاليًا أكثر من 200 فرع في 38 مدينة داخل المملكة العربية السعودية، ويرجع تأسيس شركة بنده سوبر ماركت إلى مالكها وهو حمود البراهم وهو رجل أعمال سعودي وقد توفي في نوفمبر من العام 2020.

وتشتهر بنده بعروض متعددة مثل عروض بنده للجوالات، عروض هايبر بنده هذا الاسبوع، عروض الاجهزه الكهربائيه في هايبر بنده، عروض شاشات هايبر بنده، عروض الالكترونيات في هايبر بنده، هايبر بندة عروض الطازج وغيرها.

مهرجان عروض هايبر بنده على الدواجن والأسماك

عروض بنده اليوم اليوم أفخاذ الدجاج، وزن 450 جرام تقدم مقابل سعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة اليوم شاورما الدجاج، وزن 400 جرام تقدم مقابل سعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال سعودي.

عروض بندة جدة سمان أسترا مبرد، وزن 600 جرام، فقط مقابل 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال سعودي.

بنده اليوم و تخفيضات هايبر بنده الوطنية أجنحة دجاج طازجة، وزن 450 جرام، فقط مقابل 3.25 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال سعودي للعلبة.

عروض هايبر بنده هذا الاسبوع جمبري بحري مطبوخ 60/50، يقدم مقابل 27.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

عروض بندة الاسبوعي قاروص بحري 1800/1000، بسعر خاص 22.95 ريال سعودي فقط للكيلو.

عروض بندة اليوم سعر كيلو سمك بلطي من أسواق بندة فقط 19.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم