شوف عروض العثيم الاسبوعية على جميع أنواع الأجبان والبقالة التقليدية الشرقية ومنتجات اللحوم سابقة التجهيز

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عمر شويل - جدة عروض العثيم ليوم الاثنين، منذ من عام 2008 أتممت أسواق عبدالله العثيم القابضة تحولها من شركة قطاع خاص إلى شركة من الشركات المساهمة العامة، إحداها أطلقت أسواق العثيم والتي استخدمت للتداول بالسوق السعودية، بالإضافة إلى ذلك تستخدم الشركة معايير اختيار مفصلة تستند إلى الحد الأدنى من العوائد لتعظيم العوائد طويلة الأجل للمساهمين والمستثمرين. عروض العثيم الاسبوعية على منتجات الأجبان عروض العثيم تقدم أسواق العثيم خلطة زبد اماراتي بلوك، وزن 1 كيلو جرام يقدم مقابل سعر 7.50 ريال سعودي فقط.

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