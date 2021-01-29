شوف عروض الجوالات في جرير الأسبوعية وتنزيلات 46% على الهواتف الذكية.. احجز هاتفك الآن

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عمر شويل - جدة عروض الجوالات في جرير الأسبوعية، أصبحت jarir bookstore مكتبة جرير اليوم أكبر موزع للدفاتر في الخليج وأفريقيا وأوروبا الشرقية، لدى مكتبات جرير إستراتيجية طويلة الأجل لخدمة ما بعد البيع لضمان عدم تمكن أي منافس من اللحاق بها في غضون عام، تمتلك أسواق جرير بطاقات فيزا أكثر من ABN AMRO وبعض البنوك المحلية، بلغت نسبة الزيادة من 2008 إلى 2015 17٪، من عام 2008 إلى عام 2015 ، زادت الأرباح بنسبة 15٪.

تشتهر مكتبة جرير بعروضها القوية خصوصا للالكترونيات؛ فيترقب العملاء دائما عروض الجوالات في جرير، عروض بطاقة سامبا جرير، تقسيط جوالات جرير، بطاقة خصم جرير، لابتوب جرير، تخفيضات جرير و جرير ايباد برو، وغيرها من عروض جرير الاليكترونية

عروض الجوالات في جرير و الخصومات التي تصل حتى 46٪

عروض جرير للجوالات هونر 10i، سعة 128 جيجابايت، فانتوم ريد، الجيل الرابع 4G، خصم 29٪ فقط بسعر 699 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 985 ريال سعودي.

عروض جوالات جرير الكاتيل 3X 2020، سعة 128 جيجابايت، أخضر، الجيل الرابع 4G، خصم 13٪ فقط بسعر 649 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 749 ريال سعودي.

عروض جرير على الجوالات هونر 9 إيه، سعة 64 جيجابايت، أسود ميدنايت، الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 549 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 605 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم هونر 9 إيه، سعة 64 جيجابايت، أزرق فانتوم، الجيل الرابع 4G، فقط بسعر 549 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 605 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات مع التخفيض لهذا الأسبوع