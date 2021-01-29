نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات رائعة من أسواق هايبر بندة بنهاية الأسبوع على الجولات الشاشات والاجهزة المنزلية سارية إلى السبت 30 يناير 2021 أو حتى نفاد الكمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف اليوم على أقوي الخصومات والتخفيضات من عروض أسواق بنده السعودية بنهاية الأسبوع سارية إلى السبت 30 يناير 2021 أو حتى نفاد الكمية، مع عروض بنده تمتع بشراء الأجهزة المنزلية والشاشات الذكية مع خصومات قد تصل لـ 60 بالمئة، ونحن من خلال هذا التقرير نقوم بجولة مع مجلة عروض بنده السعودية.

عروض بنده اليوم على الشاشات

مع عروض بنده اليوم على الشاشات تمتع بخصومات مذهلة والتي تشمل:

تلفزيون امبكس جلوريا 65 بوصة بسعر 1599 بدلا من 2409، تلفزيون فيليبس 43 بوصة بسعر 959 بدلا من 1209، تلفزيون توشيبا 50 بوصة بسعر 1399 بدلا من 1899.

عروض بنده اليوم على الاجهزة المنزلية

قطعة مع وعاء ارايتي 59 بدلا من 145، خلاط فيليبس 87.50 بدلا من 175،قلاية تيفال بدون زيت 299 بدلا من 659، عجانة جيباس 299 بدلا من 459، محضرة طعام ارايتي 142.50 بدلا من 285، عصارة كليك اون بسعر 99 بدلا من 149.

عروض هايبر بنده اليوم على الجولات

كما تقدم عروض هايبر بنده السعودية اليوم أقوي التخفيضات على الجولات الذكية منها:

تليفون هواوي واي 6 بي بسعر 579، تليفون هواواي نوفا 7 أي 879 بدلا من 1149.

عروض بنده اليوم على الاجهزة الذكية

شاحن ماغسيف ابل بسعر 179 بدلا من 199، شاحن يو اس بي ابل 20 واط بسعر 85 بدلا من 99،شاحن متنقل واوو بسعر 25 بدلا من 35، وبسعر 35 بدلا من 45، كابل أيون بسعر 55 بدلا من 79، وبسعر 65 بدلا من 89، وبسعر 99 بدلا من 129، سماعات اير بودس أكثر أو بسعر 109 بدلا من 189، وبسعر 129 بدلا من 249.