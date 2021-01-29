نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض المرشدي من 29 يناير حتى 4 فبراير 2021 عروض ومفاجآت جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض المرشدي علي الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية من أهم العروض التي ينتظرها عدد كبير للغاية من الأشخاص خاصة وأن المرشدي دائما ما تقدم خصومات كبيرة للغاية على كافة الأدوات المنزلية، وتوفر أسواق المرشدي عروض جديدة تبدأ من اليوم 29 يناير وتستمر حتى يوم 4 فبراير 2021 لكي يستطيع جميع الأشخاص الحصول على كافة الأدوات المنزلية والأجهزة المنزلية والمفروشات والملابس من خلال أسواق المرشدي التي توفر أقوى الخصومات على كافة المنتجات الخاصة بهم.

عروض المرشدي اليوم

توفر أسواق المرشدي عروض على الثلاجات واطباق الكيك وأطقم إستانلي وغسالات مستوردة بأسعار مميزة للغاية وأيضا يمكنك الحصول على طقم جرانيت وطقم شربات بأسعار وتخفيضات كبيرة من أسواق المرشدي ومن ضمن عروض أسواق المرشدي عدد كبير من الشاشات ذات الإمكانيات والاحجام المتنوعة مثل شاشات LG وشاشات سامسونج والكثير من أنواع الشاشات الأخرى بمقاسات متنوعة وبتخفيضات كبيرة تصل حتى 50% مما يعطي للجميع فرصة للاستفادة بأقوى الخصومات من أسواق المرشدي في جميع فروعها داخل محافظات ومدن ومصر.

تضم عروض المرشدي اليوم تخفيضات مميزة على عدد كبير من شاشات التلفزيون أبرزها هي شاشة LG بمقاسات متنوعة مثل شاشة بحجم 43 بوصة بسعر 5699 جنية بدلاً من 6599 جنية وشاشة حجم 50 بوصة بسعر 6499 جنية بدلاً من 7499 جنية وشاشة حجم 49 بوصة بسعر 6199 جنية وشاشة 65 بوصة بسعر 9899 جنية وشاشة حجم 55 بوصة بسعر 7299 جنية وأيضا توفر أسواق المرشدي عروض قوية على شاشات سامسونج حيث تتوفر شاشة سامسونج حجم 43 بوصة بسعر 5299 جنية وشاشة 32 بوصة بسعر 2999 جنية وشاشة 65 بوصة بسعر 9799 جنية وشاشة 50 بوصة 5899 جنية وشاشة توشيبا بسعر 4999 جنية بدلاً من 5999 جنية وشاشة تورنيدو 43 بوصة بسعر 3599 جنية بدلاً من 4199 جنية.