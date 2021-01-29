شوف عروض جرير علي مجموعة متنوعة من المنتجات خصومات تصل إلي 25%

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عمر شويل - جدة عروض جرير، خصومات المملكة العربية السعودية من مكتبات جرير، خصومات المملكة العربية السعودية من مكتبات جرير تأتيكم على عدد كبير من المنتجات الاستخدام الشخصي الذكية، ومنها مجموعة ضخمة ومتنوعة من الهواتف الذكية من إنتاج شركة سامسونج العالمية، حيث توفر هواتفها من إصدار جالاكسي زد فولد تو الحديثة كليًا، وذات الصفات الغير قابلة للمقارنة أو التنافس بأنسب الأسعار الممكنة، بجانب عدد كبير من الخيوط الحياكة الجميلة ومتنوعة الألوان.

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الصنف هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالكسي زد فولد تو، سعة الجهاز الداخلية 256 جيجابايت، اللون برونزي، الجيل الخامس، مقاس الشاشة ‎7.6 بوصة، مقاس الشاشة الثانية 6.2 بوصة، دقة وضوح كاميرا الغلاف 40 ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الخلفية 12+12+12 ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الامامية 10 ميجابيكسل‎، ثمن الهاتف الحالي(7199) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(7999) ريال سعودي، بتخفيض ثمانمائة ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع(411) ريال سعودي فقط لمدة 24 شهرًا.

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