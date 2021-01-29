شوف عروض ساكو في فصل الشتاء عروض ليس لها مثيل خصومات تصل إلي 30%

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عمر شويل - جدة عروض ساكو، خصومات المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو، خصومات المملكة العربية السعودية من هايبر ماركت ساكو بمناسبة موسم الستاء، تقدم لكن أسواق ساكو تخفيضات موسم الشتاء على عدد من أجهزة التدفئة المميزة والمتنوعة الأشكال والأحجام، حيث توفر دفايات الزيت الكهربائية القدرة على تغطية مساحة كبيرة بالهواء الدافئ، كما توفر أنواع مميزة للدفايات خاصة بالحدائق المنزلية والجلسات الخارجية، بأسعار تناسب جميع العملاء.

عروض ساكو

عروض الشتاء من هايبر ماركت ساكو اقوى وافضل العروض المنتقاة بعناية لكل عملائنا الكرام

الصنف دفاية غاز للحدائق مع عجلات، رقم الموديل 14979، ثمن الدفاية الحالي(799) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(899) ريال سعودي، بتخفيض مائة ريال سعودي، وبخصم 12٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات ساكو

عروض ساكو علي دفايات الزيت من هايبر ماركت ساكو لاتفوتك فهي الافضل على مستوى المملكة العربية السعودية كل تلك العروض متاحة لفترة محدودة.

الصنف دفاية زيت كهربائية من ماركة مارك الألمانية، رقم الموديل 19874، مزودة باثنتي عشرة ريشة، تغطي مساحة تدفئة ثلاثة وعشرين متر مربع، مصدر الطاقة 2500 واط، ثمن الدفاية الحالي(539) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(559) ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، وبخصم أربعة في المائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات

اضخم تخفيضات ساكو لموسم الشتاء تشكيلة متنوعة من العروض لن تجدها في اى مكان اخر.

الصنف دفاية زيت كهربائية من ماركة مارك الألمانية، رقم الموديل 19873، مزودة خمسة عشر ريشة، تغطي مساحة تدفئة ثلاثة وعشرين متر مربع، مصدر الطاقة 2500 واط، ثمن الدفاية الحالي(669) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(699) ريال سعودي، بتخفيض ثلاثين ريال سعودي، وبخصم خمسة في المائة، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.