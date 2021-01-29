انت الان تتابع تفاصيل خبر خدمة عملاء فودافون مصر المجاني “الارضي والموبايل”… رقم خدمة عملاء فودافون المجانية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تحرص شركة فودافون للاتصالات على توفير التسهِيلات لعملائها من خلال رقم خدمة عملاء فودافون المجاني لتيسير التواصل مع عملائها والرد على أسئلتِهم واستفساراتهم، وتسعى فودافون مصر دوما لجذب المزيد من العملاء والزبائِن والعمل على توفِير العديد من الخدمات والعروض والتخفيضات في مجال الاتصالات .

رقم خدمة عملاء فودافون 2020

تعتبر شركة فودافون من الشركات التي أثبتت قدراتها في مجال خدمات الاتصالات والأنترنت، ما أتاح لها انتشارا واسعا في مختلف دول العالم، كما استطاعت شركة فودافون للاتصالات فرض نفسها في سوق الاتصالات المحلية بمصر من خلال خدماتها المميزة، التي مكنتها من منافسة أكبر الشركات العالمية والعربية، خصوصا خدمة عملاء فودافون التي توليها الشركة أهمية بالغة .

ننشر على “مصر فايف” رقم خدمة العملاء فودافون المجاني لكافة عملاء Vodafone مصر من الموبايل والتليفون الأرضي، وأهم أرقام خدمات فودافون المجانية واستعمالها دون البحث في كل مرة عنها، وتشمل خدمات اكسبريس، وأرقام المعلومات، والترفيه، وأرقام خدمات الكارت، وفودافون كاش وغيرها من الخدمات الأخرى .

جميع ارقام فودافون في 2020

رقم خدمة عملاء فودافون للنت الارضي

سعر الخدمة

رقم خدمة فودافون

نوع خدمة فودافون

للكارت،ايزى وفليكس ب 50 قرش للمكالمة لنظام الخط مجانا 888 من اى رقم فودافون خدمة العملاء نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 16888 من اى رقم موبايل نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 02-25292888 من اى خط ارضى 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 2828 من اى رقم فودافون خدمة عملاء الانترنت نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 02-25292828 من اى خط ارضى 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 7001 من اى رقم فودافون خدمة عملاء فوافون كاش 1.5 جنية للدقيقة 2121 من اى رقم فودافون خدمة الدليل 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 5065 من اى رقم فودافون 02-25292860 من اى خط ارضى خدمة التسوق اون لاين مجانا 247من اى رقم فودافون خدمة عملاء الشركات

رقم خدمة عملاء فودافون المجاني من أي خط فودافون على رقم 888 سعر المكالمة 50 قرش ومن أي خط أرضي على رقم 16888

رقم خدمة الاستعلام عن الرصيد

868

رقم خدمة شحن الرصيد

858

تحويل الرصيد

868

رقم خدمة البريد الصوتى

808

رقم خدمة الشحن السريع

#رقم الكارت *858*

الاستعلام عن الرصيد

#1*868*

رقم خدمة تحويل الرصيد

#الرصيد*رقم الموبايل*2*868*

كلمنى شكراً

#رقم الموبايل*505*

ادفعلى شكراً

اطلب # ثم رقم الموبايل

خدمة معرفة من اتصل بك بعد ايقاف تشغيل الموبايل

افتح الجهاز و اطلب *150# .

خدمة معرفة الساعة

* #100

خدمة سلفنى 3 جنيه

*#3

تشغيل الانتظار

#43*

خدمة تحويل جميع مكالماتك إلى اى رقم أخر

#67*number*

خدمة تشغيل الخطوط الجديده ومعرفه الصلاحيه 848

للتحويل من نظام إلى نظام أخر لعملاء الكارت 880

لتجديد إشتراك الكنترول السنوى 822

للتحويل ومعرفه معلومات عن بيزنس كنترول 899

للإستفسار عن فودافون كاش 6001

لتشغيل خدمه أهم خمسه 5005

لمعرفه نقاط فودافون وان وإستبدال الدقائق 818

خدمه عروض فودافون 800

لأى إستفسار بخصوص خدمه ADSL الدونلودر 2828

قائمه لخدمه فودافون إكسبريس باللغه العربيه #888*

لمعرفه قيمه الفاتوره #1*888*

لمعرفه قيمه المكالمات بعد آخر فاتوره #2*888*

لتشغيل خدمه الإحتفاظ بالمكالمات #3*888*

لتشغيل فودافون لايف #4*888*

لتشغيل خدمه التجوال #5*888*

تحديث الأحد 31 أغسطس

كود خدمات فودافون

اضافة لأرقام خدمة فودافون المجانية ننشر ارقام الخدمة الجديدة كما يلي :

رقم خدمة عملاء فودافون

كود شحن الرصيد

# كود الشحن *858*

تحويل الرصيد

# المبلغ * رقم المراد التحويل له *2*868*

كود الكول تون

# كود الأغنية * 055*

كود كلمنى شكرا

#الرقم*505*

كود طلب الباك

# رقم الموبايل * 888*

كود الساعة والتاريخ

#100*

لمعرفة رصيدك

#1*868*

سلفنى شكرا

#3*868*

تشغيل خدمة موبايل انترنت

#4*888*

خدمة منع المعاكسات

أسعار خدمة منع المعاكسات شهرياً أو يومياً:

قيمة الاشتراك الشهري 3 جنيه، ويتم تجديد الخدمة تلقائياً كل شهر

قيمة الاشتراك اليومي 30 قرش، ويتم تجديد الخدمة تلقائياً كل يوم

تمكنك هذه الخدمة من منع حتى 200 أرقام من الوصول اليك تماما وتسمح لباقي المتصلين من الوصول ليك، بالاضافة لمنع الرسائل .

منع آخر متصل

لسهولة منع الأرقام الغير مرغوب فيها من الوصول إليك تستطيع منع أخر متصل عن طريق ضغط

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– الغاء خدمة الرسائل الاخبارية



لالغاء خدمة رسائل المصري اليوم فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها

“stop MP” للرسائل الاخبارية

“stop MS” للرسائل الرياضية

لالغاء خدمة رسائل اليوم السابع فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها

“stop y71” للرسائل الاخبارية

“stop y72” للرسائل الفنية

لالغاء خدمة رسائل مصراوي فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها

“CM1” للرسائل الاخبارية

“CM2” للرسائل الفنية

ويمكن ايضا الغاء خدمة الرسائل الاخبارية بالدخول لموقع فودافون من على هذا الرابط يجب ارسال رسالة للرقم 9999 حسب كل خدمة مثلا :لالغاء خدمة رسائل المصري اليوم فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها“stop MP” للرسائل الاخبارية“stop MS” للرسائل الرياضيةلالغاء خدمة رسائل اليوم السابع فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها“stop y71” للرسائل الاخبارية“stop y72” للرسائل الفنيةلالغاء خدمة رسائل مصراوي فودافون ارسل رسالة لرقم 9999 بها“CM1” للرسائل الاخبارية“CM2” للرسائل الفنيةويمكن ايضا الغاء خدمة الرسائل الاخبارية بالدخول لموقع فودافون من على هذا الرابط هنا بعد تسجيل الدخول، ستجد كل الخدمات المشترك بها من رقمك قم بأختيار الخدمة المراد الغائها .

معرفة الرصيد فودافون خدمة معرفة رصيد فودافون تتيح لك الإطلاع على تكلفة المكالمة والرصيد المتبقى بعد انتهاء كل مكالمة، للاشتراك في هذه الخدمة اطلب #9001* مجانا وتكلفة الرسالة بقرش واحد، ومتوفرة أيضا بالنسبة للاشتراك الشهري اطلب #9009* بواحد جنيه لكل العملاء ماعدا عملاء فليكس 2 جنيه، ويمكن إلغاء هذه الخدمة عن طريق الكود : #9000* مجانا . خدمة عملاء فودافون كاش للاستفسارات والشكاوي وكافة الخدمات والاشتعلامات المتعلقة بهذه الخدمة، حيث يمكن للجميع التواصل مع رقم خدمة عملاء فودافون بكل سهولة وطرح الاسئلة والاستفسارت ليتم الرد عليك من طرف موظفي فودافون في ظرف قصير ودون تكبد عناء التنقل لفروع شركة فودافون . رقم خدمة عملاء فودافون كاش خدمة عملاء فودافون كاش هي محفظة الكترونية على هاتف لبعميل تمكنه من توفير المال واستخدامه في آي وقت ومن آي مكان، رقم خدمة عملاء فودافون كاش هو 7001 حيث يمكنكم التواصل معهم خلال الـ 24 ساعة حيث يعمل طاقم كامل من موظفي فودافون للرد على جميع الاستفسارت طوال ايام الاسبوع و لمدة 24 ساعة متواصلة لحل المشاكل و مواجهة استفسارات عملاء فودافون كاش . ارقام خدمات فودافون متنوعة :

الاحتفاظ بالمكالمات – الاشتراك الشهري*888*3#

الاحتفاظ بالمكالمات – الدفع في كل مناسبة*777#

خدمة لايف*888*4#

خدمة التجوال*888*5#

للشحن*858*رقم كارت الشحن#

تحويل الرصيد*868*2* رقم الموبايل *المبلغ#

سلفنى شكرا#3*

خدمة الكول تون*055*كود الأغنية#

كلمنى شكرا لرقم فودافون*505* رقم الموبايل #

كلمنى شكرا لرقم على اى شبكة اخرى*506* رقم الموبايل #

وضعت شركة فودافون تحت تصرف عملائها خدمة مجانية يديرها مجموعة من الموظفين المدربين على أعلى مستوى من التدريب، وذلك للتعامل مع كافة العملاء لتقديم المعلومات المطلوبة وتفاصيل مختلف خدمات الشركة بأسلوب متطور يلبي طلبات مشتركي جميع عروض فودافون بالإضافة لحل جميع الشكاوى من خلال التواصل مع خدمة العملاء دون التنقل لفروع الشركة .

يمكن لكافة عملاء فودافون الاتصال بخدمة العملاء على الارقام الجديدة التالية

السعر الرقم نوع الخدمة للكارت،ايزى وفليكس ب 50 قرش للمكالمة لنظام الخط ببلاش 888 من اى رقم فودافون خدمة العملاء نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 16888 من اى رقم موبايل نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 02-25292888 من اى خط ارضى لنظام الخط ببلاش الانظمة الاخرى نفس اسعار التجوال 00201001888888 من اى مكان حول العالم 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 2828 من اى رقم فودافون خدمة عملاء الانترنت نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 02-25292828 من اى خط ارضى 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 7001 من اى رقم فودافون خدمة عملاء فوافون كاش 1.5 جنية للدقيقة 2121 من اى رقم فودافون خدمة الدليل 50 قرش للمكالمة ماعدا نظام الخط 5065 من اى رقم فودافون 02-25292860 من اى خط ارضى خدمة التسوق اون لاين ببلاش 247من اى رقم فودافون خدمة عملاء الشركات نفس اسعار مكالمات الخطوط الارضية 16247 من اى خط ارضى

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