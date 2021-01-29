نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وخصومات لولو هايبر ماركت على الأدوات المنزلية والمفروشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض وخصومات لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية المميزة التي ما يفاجئنا بها دائماً لما تحتويه من خصومات هائلة على منتجات مميزة يحتاج إليها كل بيت، ومجلة العروض والتخفيضات التي أقدمها لكم اليوم تحتوي على خصومات مميزة على كل من المفروشات والأدوات المنزلية بالإضافة إلى الألعاب الخاصة بالأطفال، كما ينبغي الإشارة إلى أن هذه العروض متوفرة خلال الفترة من 27 يناير الجاري وحتى 9 فبراير القادم من العام 2021، فسارعوا للاستفادة من العروض بالإضافة إلى المشاركة في السحب المقدم من لولو هايبر ماركت على 16 سيارة ميني كوبر عن طريق زيارة الفرع الأقرب لديكم.

نبذة عن عروض وخصومات لولو هايبر ماركت على الأدوات المنزلية:

قدر ضغط من تيفال بسعة 6 لتر فقط بسعر 439 ريال سعودي بعد الخصم، وكان قبل الخصم بسعر 736 ريال.

قدر ضغط من ماركة تيفال سعة 8 لتر بسعر مميز 849 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال.

طقم قدور 8 قطع من تيفال بسعر 499 ريال سعودي بدلاً من 714 ريال.

طقم للطبخ خامة جرانيت مكون من 9قطع من بونيرا بنصف الثمن أي بسعر 329 بدلاً من 659 ريال سعودي.

حافظة طعام متنوعة تسع 5000 مل من ماركة شيفلاين فقط بسعر 35 ريال سعودي بدلاً من 60 ريال.

ساعة منبه من مابل ليف بسعر 13 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

فواحة من مابل ليف فقط بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

خصومات وعروض لولو هايبر ماركت على المفروشات المنزلية:

يقدم لولو هايبر ماركت مجموعة مميزة من العروض والخصومات على المفروشات المنزلية أعرض لكم بعض منها: