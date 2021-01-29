نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده لليوم من أقوى التنزيلات على المواد الغذائية وزيوت الطعام وخصم يصل الى 59% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده لليوم، في الأسبوع الثاني من مهرجان بندة، قدمت أسواق بنده العملاقة (هايبر بنده) العديد من عروض بنده على المنتجات الغذائية وعروض الالكترونيات في هايبر بنده، وكذلك عروض شاشات هايبر بنده والتلفزيون وعروض بنده للجوالات الذكية والأجهزة اللوحية بأسعار منخفضة وأقوى منها في المملكة العربية السعودية، مقارنة بالأسعار الفعلية للمنتجات في المتاجر، الخدمات التي تقدمها المنتجات الإلكترونية وكافة احتياجات التنظيف وكذلك التعقيم للحفاظ على نظافة المنزل، لأن المنتجات السعودية توفر للعملاء أفضل الخصومات والعروض التي تقدمها المنتجات السعودية . عروض بنده اليوم على المنتجات الغذائية عروض هايبر بنده تم تسعير 9 كيلو جرام من زيت الذرة من عافية بسعر 79.95 ريال سعودي بدلاً من 111.75 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم عرض 1.5 لتر زيت نباتي من العربي بسعر 22.95 ريال بدلاً من 27.50 ريال.

عروض هايبر بندة جدة و بنده اليوم تم تسعير زيت دوار الشمس من عافية 2.9 بسعر 24.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي.

عروض بندة جدة توفير 2 × 1.5 لتر زيت ذرة من عافية بسعر 29.95 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده، قم بإلقاء نظرة على الباقة الترويجية لزيت عباد الشمس من صن، زجاجة زيت دوار الشمس سعة 2 × 1.5 لتر تكلف 24.95 بدلاً من 31.75 ريال سعودي. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض بندة الاسبوعي أحصل على 2 لتر زيت زيتون بكر ممتاز حصرياً من عافية بسعر 28.5 ريال بدلاً من 68.95 ريال.

عروض بندة اليوم 250 مل من زيت زيتون عافية، فلفل، ريحان، بلسميك، مقابل سعر 13.95 بدلاً من 15.50 ريال.

عروض بنده جده اشترِ 1000 جرام من أصابع الدجاج المقرمشة من الكبير بسعر خاص 23.95 ريال سعودي بدلاً من 37.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم يبلغ سعر بوب كورن دجاج 1 كيلو من الكبير 39.95 ريال سعودي بدلاً من 61.95 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض هايبر بنده لليوم من أقوى التنزيلات على المواد الغذائية وزيوت الطعام وخصم يصل الى 59% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.