نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتنعيم القدمين وتوريد الكعبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتنعيم القدمين وتوريد الكعبين يعد هذا الأمر هو أكثر الأمور التي تبحث عنها السيدات والفتيات من مختلف أعمارهم حيث تعد مشكلة جفاف وتشقق القدمين من الأمور التي تسبب الكثير من المتاعب والالم ليس هذا فقط بل ان شكلها بهذا الوضع يسبب الاحراج لهن، وقد يعتقد البعض أنه من الضروري الذهاب لمتاجر التجميل للعناية بالقدمين إلا أنه يمكنك العناية بقدميك الان بنفسك وفي بيتك بمنتهي السهولة وبأقل التكاليف و تعرف كيف تقومين بهذا تابع القراءة.

وصفات تنعيم القدمين وتوريد الكعبين

في البداية وقبل أن نذكر لك الوصفة لعلاج القدمين والعناية بهم اليك بعض النصائح الهامة؛

تجنب غسل القدمين باستمرار بمياه دافئة كونها تسبب في تشقق الجلد، احرص على التجفيف الجيد لها بعد غسلهما او بعد الانتهاء من الوضوء، استبدل جواربك بجوارب قطنية فهي الأفضل، تجنب استخدام أنواع الصابون الرديئة، تجنب التعرض للهواء البارد.

وصفة البابريكا للعناية بالقدمين

يتم تحضير ملعقة كبيرة من البلسم وأخرى بابريكا، ملعقة ونصف صابون بلدي، نصف ملعقة من ماء الاكسجين، ورق فويل حراري.

في وعاء عميق قومي بخلط الصابون مع البلسم مع التقليب المستمر وإضافة ماء الاكسجين مع البابريكا، و نخلط جيدا حتى تمام التجانس، تقوم بغسل القدمين جيدا والحرص على التجفيف الجيد لهما وابدا بوضع الخلطة وفرها على قدميك جيدا لتقوم بعدها بتغليف قدميك بورق الفويل، واتركيها حوالي 4 ساعات، لتقوم بعدها بغسل قدميك، وتجفيفها مرة أخرى، وقم وترطيبهما بمرطب مناسب، وارتد جوربين من القطن، لأفضل النتائج يفضل القيام بها 3 مرات أسبوعيا.

وصفة الليمون والفازلين

فازلين طبي مع 4 ملاعق عصير ليمون مع إضافة ملعقتين من الكربوناتو وورق فويل.

قم بخلط المكونات السابقة جيدا معا ويتم وضع المقدار على القدم النظيفة وتقوم بلفها بورق الفويل ويترك 5 ساعات، لتقوم بعد ذلك بغسلها مياه دافئة والتجفيف ووضع المرطب وارتداء الجوارب القطنية.