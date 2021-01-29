انت الان تتابع تفاصيل خبر رقم خدمة عملاء بنك مصر للاستفسار حول الخدمات من جميع المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر على مصر فايف رقم خدمة عملاء بنك مصر، باعتبار هذا البنك من أشهر البنوك المصرية وأقدمها منذ تأسيسه عام 1920 وتقديمه خدمات بنكية لملايين المصريين من خلال فروعه ومكاتبه المنتشرة عبر جميع محافظات الجمهورية، بالإضافة لفروعه الخارجية بالعديد من الدول العربية والأجنبية، كما يتميز بنك مصر بخدمة عملاء تختلف عن باقي البنوك العاملة في السوق المصرية والذي خصص لتيسير الخدمات من خلال الرد على استفسارات وانشغالات العملاء حول مختلف المعاملات البنكية .

رقم خدمة عملاء بنك مصر

لقد وفر بنك مصر رقم هاتف مخصص لاستقبال مكالمات العملاء للتواصل مع موظفي البنك لطرح انشغالاتهم وأسئلتهم والرد على كافة الاستفسارات والأسئلة وتقديم الشكاوى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهو الرقم 19888، حيث يتكفل فريق من موظفي البنك المتدربين بالرد على مكالمات العملاء للحصول على جميع التفاصيل الخاصة بالحسابات الشخصية أو أي معلومات يطلبها زبائن البنك

خدمات بنك مصر

تسهر مجموعة من موظفي البنك على تقديم أدق التفاصيل والمعلومات الخاصة بمختلف خدماته من خلال رقم خدمة عملاء بنك مصر، والتي نذكر من أهمها ما يلي :

الاستفسار عن المدفوعات التي قام بها العميل بالبطاقة الائتمانية ويتم الاستعلام عن آخر خمس عمليات تداول تمت في البطاقة الائتمانية .

طلب كشف الحساب الخاص بالبطاقة الائتمانية والذي يرسله البنك إلى البريد البريد الإلكتروني أو فاكس العميل .

الاستعلام عن جميع أرصدة الحساب الخاصة بالعميل والاستعلام عن آخر خمس عمليات تداول تمت في الحساب.

طلب كشف حساب للحسابات الجارية في البنك والقيام بوضع حسابات التوفير ويكون ذلك من خلال إرسال الحساب إلى العميل عن طريق البريد الإلكتروني إو الفاكس .

طلب دفتر الشيكات الخاصة بالعميل ويتم استلام هذا الدفتر فور قدوم العميل إلى أقرب فرع من فروع بنك مصر.