نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية والشاشات والأجهزة الإلكترونية والجائزة مفاجأة للرابح في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية، والشاشات الإلكترونية، والأجهزة الكهربائية من 14 جمادي الأخر الموافق 27 يناير 2021 إلى 20 جمادي الأخر 1442هـ الموافق 2 فبراير 2021م فتقدم بنده هذا الأسبوع مهرجان العروض الأسبوعية على منتجاتها، مع تخفيضات كبيرة، وتحاول بنده دائما الحرص على تقديم الأفضل لعملائها، لذلك قدمت بنده جائزة 20000 عربة تسوق للرابح مجاناً، لكل من يتسوق من أحد فروع بنده، أ وهايبر بنده، وسيتم الإعلان عن الفائزين بعد الانتهاء من عملية الشراء، وسوف تظهر رسالة الفائزين على الفاتورة، وشاشة الكاشير.

أقوى عروض بنده على الهواتف الذكية وملحقاتها

تقدم بنده أقوى عروضها على أحدث إصدارات الهواتف الذكية في مهرجان كبير.

هاتف سامسونج أي 71 بشريحتين، Samsung A71 بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1759 ريال سعودي.

وصل حديثاً هاتف سامسونج أي 21 أس، Samsung A21 s بسعر 775 ريال سعودي.

سامسونج أي 01، Samsung A01 2 SIM 4G بسعر 399 ريال سعودي.

أونور 9 أكس لايت، Honor 9x Liter بسعر 719 ريال سعودي.

هاتف لينوفو كي 12، Lenovo k12 note بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال سعودي.

هاتف لينوفو أي 7، Lenovo A7 بسعر 339 ريال سعودي.



أبل أيفون أكس أس، Apple iphone xs بسعر 2499 ريال بدلاً من 3509 ريال سعودي.

الكاتيل 1 آس إي، Alcatle 1SE بسعر 419 ريال سعودي.

أونور 9 أكس، honor 9x بسعر 849 ريال سعودي.

أبل أيفون 12 برو ماكس، Apple iphone 12 pro max بسعر 5499 ريال بدلاً من 5699 ريال سعودي.

أبل أيفون أس إي، Apple iphone SE بسعر 1919 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.



سماعة لاسلكية اير بودس جوي رووم بسعر 129 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.

شاحن متنقل بمدخلين أووي، Awel Power Bank 2 ports بسعر 59 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.

شاحن متنقل أكس أو بسعر 35 ريال بدلاً من 45 ريال سعودي.

أبل أيباد 7، Apple ipad 7 بسعر 1649 ريال بدلاً من 1849 ريال سعودي.

اسورة رياضية شياومي مي 5، Xiami Mi Band 5 بسعر 149 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.

سماعة لاسلكية جبرا 2، Jabra Talk 2 بسعر 49ريال بدلاً من 198 ريال سعودي.



تابلت هواوي تي 10 أس، Huawei M Pad T10s بسعر 699 ريال بسعر 749 ريال سعودي.

تابلت الأطفال الكاتيل بسعر 299 ريال بدلاً من 329 ريال سعودي.

تابلت لينوفو إم 8، Lenovo Tab M8، 8505XS بسعر 549 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 99 ريال بدلاً من 229 ريال سعودي.

كرت ذاكرة كنجستون، Kingston USB DT100G3 بذاكرة 32 GB بسعر 19 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي، وكرت ذاكرة 64 GB بسعر 39 ريال بدلاً من 64 ريال سعودي، وكرت بذاكرة 128 GB بسعر 75 ريال بدلاً من 89.99 ريال سعودي.



أقوى عروض بنده على الشاشات الإلكترونية

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