شوف عروض التوفير بنده هايبر بنده اليوم عروض خاصة على الاحتياجات الأساسية تسوق واربح

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عمر شويل - جدة مفاجئات هايبر بنده لا تنتهي، يحرص الهايبر ماركت الشهير على تقديم جوائز لعملائه بجانب الخصومات على المنتجات التي يقدمها بشكل أسبوعي، ومنذ بداية العام الجديد وإلى الآن يقدم مهرجان التسوق 20.000 عربة تسوق مجاناً، وسحب بشكل يومي عليها، حيث يتفاجئ المتسوق بعد الإنتهاء من الشراء بأنه قد كسب قيمة العربة مجاناً، العروض تشمل جميع المستلزمات المنزلية والاحتياجات الأساسية والمنظفات والأجهزة الإلكترونية والجوالات وغيرها من المنتجات المتوفرة في بنده وفي السطور التالية سنتصفح معا مجلة عروض التوفير بنده هايبر بنده اليوم .

عروض التوفير بنده هايبر بنده اليوم عروض خاصة على الاحتياجات الأساسية

خلطة البهار إسناد 100 جم ب 4.50 ريال، مسحوق فلف أبيض ب 7.95 ريال، 2 حبة من شرائح المانجو بالشراب فرشلي ب 8.50 ريال، ماء الورد أو الزهر حدائق أورينت 250 مل ب 6.95 ريال، حشوة تورتة حدائق أورينت ب 13.95 ريال، بيكربونات الصوديوم ب 6.50 ريال.

عروض التوفير بنده

معجون طماطم ندي 8 حبات ب 7.95 ريال، 2 حبة من صلصة حارة سومطرا ب 9.95 ريال، 3 حبات لحم تونا ألوها ب 13.95 ريال، سردين في صلصة الطماطم المواسم 2+1 ب 6.95 ريال، شطة حارة رنا 5 حبات ب 4.95 ريال، ورق عنب حدائق شتورة ب 13.95 ريال، كتشب الطماطم رنا أو خل أبيض 3 كيلو ب 9.95 ريال، زيتون أليسا 2+1 ب 11.95 ريال، شرائح كاملة زيتون مانديز ب 10.95 ريال، 6 حبات فول مدمس حبة درجة أولى لونا ب 10.95 ريال.

عروض التوفير بنده هايبر بنده الاحتياجات الأساسية

كاتشب الطماطم فرشلي ب 16.95 ريال، صلصة خضراء ب 7.95 ريال، حمص حب حدائق اورينت 2+1 ب 9.75 ريال، نبات الكبر بالخل فرشلي ب 9.95 ريال، خل العنب بالسميك فريشلي ب 10.95 ريال، مخلل الخيار حدائق أورينت ب 9.95 ريال، صلصة الترياكي ب 7.95 ريال، بودرة الزنجبيل ب 44.95 ريال، جمبري جامبو بنده 500 جم ب 38.95 ريال.