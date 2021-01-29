نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات في السعودية خصومات جرير الخاصة على الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جرير للجوالات في السعودية على الهواتف الذكية نقدمها لكم من كبرى شركات الجوالات الشهيرة، كما تجدون معنا خصومات جرير على الجوالات من ابل، وسامسونج، وهواوي، واوبو، وغيرهم الكثير، والأسعار متاحة حصريًا في متجر جرير للجوالات.

عروض جرير للجوالات في السعودية خصومات جرير الخاصة على الهواتف الذكية

مكتبة جرير جوالات متاح لديها أحدث الهواتف الذكية التي ينتظرها الكثيرون من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح جرير لعملائها خاصية التقسيط، كما تقدم لهم أقوى عروض الجوالات في جرير على هواتف ايفون، وشاومي، وهونر، وهواوي، وسامسونج، كل هذا بأسعار مميزة جدًا.

عروض جرير للجوالات

في التالي نقدم لكم عروض جوالات جرير من ضمن عروض مكتبة جرير للجوالات هواوي الأشهر على الإطلاق في المملكة، والتي تتميز بأسعارها الإقتصادية، وأجهزتها ذات المواصفات المميزة:

هواوي بي 40 برو الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 2999 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

هواوي ميت 40 برو الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3599 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

هواوي ميت 30 برو الجيل الرابع، سعة 256 جيجابايت، بسعر 2099 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

هواوي نوفا 7 اي الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 879 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

هواوي واي 9 اس الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 999 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

هواوي ميت 40 برو الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3599 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

مكتبة جرير جوالات ايفون

اسعار جوالات الايفون في جرير تجدوها معنا في التالي على جوالات ايفون 12، وايفون 11، وايفون اس اي بكل إصداراتهم المتاحة داخل المملكة:

عروض جرير للجوالات ايفون ١١ الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3299 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3299 ريال سعودي فقط شامل الضريبة. عروض جوالات جرير اليوم على ايفون 12 برو الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 4699 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

على ايفون 12 برو الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 4699 ريال سعودي فقط شامل الضريبة. ابل ايفون 12 ميني الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 4049 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

ابل ايفون اس اي الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 2149 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

ابل ايفون 12 برو ماكس الجيل الخامس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 5199 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

ابل ايفون 12 الجيل الخامس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 4549 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

ابل ايفون اكس ار الجيل الرابع، سعة 128 جيجابايت، بسعر 2599 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

مكتبة جرير جوالات سامسونج

عروض جرير اليوم نعرضها لكم على جوالات سامسونج ضمن تخفيضات جرير للجوالات، حيث تجدون في التالي اسعار الجوالات من أحدث ما أصدرته سامسونج من هواتف في السعودية:

سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 512 جيجابايت، بسعر 5899 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجابايت، بسعر 5399 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي اس 21 بلس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3999 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي اس 20 الترا، سعة 128 جيجابايت، بسعر 3499 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي اس 20 بلس، سعة 128 جيجابايت، بسعر 2699 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، سعة 512 جيجابايت، بسعر 4399 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي نوت 20 الترا، سعة 256 جيجابايت، بسعر 3999 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي نوت 10 بلس، سعة 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي نوت 10، سعة 256 جيجابايت، بسعر 2199 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي نوت 10 لايت، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1599 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي زد فولد 2، سعة 256 جيجابايت، بسعر 7199 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي ايه 71، سعة 128 جيجابايت، بسعر 1299 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي ايه 31، سعة 128 جيجابايت، بسعر 899 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

سامسونج جالكسي ايه 21، سعة 64 جيجابايت، بسعر 699 ريال سعودي فقط شامل الضريبة.

عرضنا لكم عروض جرير للجوالات في السعودية على الايفون، وسامسونج، وهواوي، حيث تميزت العروض بأقوى تخفيضات جرير الكبرى والحصرية داخل المملكة، فتابعونا للإطلاع على خصومات جرير على الجوالات والأدوات المدرسية والمكتبية من مكتبة جرير.