شوف عروض الفرجانى هايبر ماركت اليوم حتى 10 فبراير 2021

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عمر شويل - جدة عروض الفرجانى هايبر ماركت من العروض المميزة التي توفر أرخص سعر في مصر على كافة المواد الغذائية والمنتجات المختلفة الهامة التي يحتاجها المنزل مقل الفلمنك جبنة مستورد وجبنة مدخنة هولندي وفخدة بتلو مستوردة وكبدة بقري مستوردة ومكرونة هنية ودقيق السوهاجي وعدس أصفر والكثير من المواد الغذائية والمعلبات الأساسية التي يلزم توافرها في كل منزل.

عروض الفرجانى هايبر ماركت

تضم عروض الفرجانى هايبر ماركت الكثير من المنتجات المختلفة ابرزها منتجات النظافة والتجميل الشخصية مثل جونسون شامبو وبانتين شامبو ودوف شامبو وسباركل شامبو وجليسوليد كريم وفاتيكا حمام كريم وجميع مستلزمات الاطفال من بامبرز وحفاضات بجميع الانواع والمقاسات ويمكنك الحصول علي سيجنال معجون اسنان وفلوري هاند ووش واريال مسحوق اتوماتيك وبونكس اتوماتيك وفاين ديلوكس تواليت وكلوركس مبيض وفاي تك صابون سائل ولايفبوي هاند ووش.

توفر عروض الفرجاني عروض مميزة علي الأرز والزيت النباتي حيث يمكنك الحصول على أرز الفرجاني وزيت ذرة عافية وكريستال سمن وكريستال زيت وخل تيما وزيت حلوة خليط وأيضا يوجد من ضمن العروض الكثير من أنواع التونة القطع والعادية والكثير من المعلبات مثل الشاي والكاتشب والصلصة والكثير من المواد الغذائية المتواجدة ضمن عروض الفرجاني.