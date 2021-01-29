نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات تصل ل 60% لمدة 6 أيام فقط ألحق التخفيضات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تنزيلات وخصومات هايبر بنده الأسبوعي، يعد هايبر بنده من أفضل المحلات التي تقدم عروض مختلفة من حيث المواد الغذائية لوجود العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية، و سنذكر لكم في هذا المقال أجود أنواع المنتجات الغذائية التي تقدم بعروض وخصومات هائلة وذلك بجميع فروع هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده الأسبوعية على المنتجات الغذائية واحتياجات البقالة: تخفيضات بنده بلغ سعر العرض للزيت النباتي العربي 20 ريالاً سعودياً بدلا من 31.75 ريالاً سعودياً.

تنزيلات بنده تبيع بنده التونة الخفيفة بالزيت النباتي مقابل 10 ريال سعودي بدلاً من 15.75 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم سعر مكرونة إيطاليانو التي يقدمها العرض اليوم هو 10 ريال سعودي بدلاً من 18 ريال سعودي.

سعر زبادي نادك الطازج 10 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال سعودي. أقوى عروض السعودية عروض بنده الأسبوعية سعر كريمة الجبنة القابلة للدهن 10 ريال سعودي.

خصومات بنده رقائق البطاطس (شيبس) سعرها 10 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر زيتون أخضر مغربي بالليمون أو الفلفل 10 ريال سعودي.

زيتون أخضر يوناني محشي باللوز اطلب 10 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده اليوم على السلع الغذائية: عرض بنده الأسبوعية بلغ سعر طحينة البلدي لؤلؤة البني إلى 20 ريالاً سعودياً.

خصم الهايبر على مربى التوت الشامي يصل سعره إلى 5 ريالات سعودية.

عرض مخلل خيار مغربي صغير السعر 5 ريال سعودي.

تخفيضات بنده سعر الجبن الإسكندراني عمارة 5 ريال سعودي.

تنزيلات بنده سعر المخلل المصري 5 ريال سعودي بدلاً من 9.95 ريال سعودي.

خصومات بنده سعر مخلل الفلفل من نوع طيبة فقط 5 ريال سعودي.

صدر دجاج خالية من العظم بـ 15 ريال سعودي بدلاً من 20.75 ريال سعودي.

سعر سمان أسترا 15 ريال بدلاً من 22.75 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية أقوى الخصومات تصل ل 60% لمدة 6 أيام فقط ألحق التخفيضات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.