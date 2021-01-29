شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات هائلة وخصومات رهيبة تصل ل 60% لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية في السعودية تقوم بنده بتقديم مجموعة من العروض الأسبوعية التي تحتوي على الكثير من من المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها العملاء بشكل يومي، كما أنها تقوم بعمل عروض على منتجات العناية بالمنزل والعناية الشخصية، وتقوم شركة بنده بنشر العروض المتاحة على موقع الشركة، وذلك حتى تصل هذه العروض إلى كل العملاء في كل مكان. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده اليوم على بلغ سعر علبتان معجون أسنان كلوس أب١٢٠ مل ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩ ريال سعودي.

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