شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات خصومات فبراير 2020 تصل ل 70%

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عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية شركة حرير تعتبر من أقدم وأشهر الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه الشركة تختص في بيع الأدوات المكتبية والمدرسية، كما أن الشركة ضمت قسم للأجهزة الإلكترونية المختلفة وأيضاً للهواتف المحمولة، وتختص الشركة في بيع هذه المنتجات سواء بالتجزئة أو جملة، وتقوم الشركة بعمل عروض وخصومات كبيرة على كل الأقسام في جميع الفروع. عروض جرير السعودية خصومات جرير على الهواتف المحمول: عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي زد فولت ٢ مساحة ٢٥٦ جيجا بايت ٧١٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٩٩٩ ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي أس تن دوال مساحة ١٢٨ جيجا بايت ١٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٤٩ ريال سعودي.

تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي نوت ١٠ بلس مساحة ٢٥٦ جيجا بايت ٢٤٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤٣٧٩ ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز هواوي ميت ٣٠ برو مساحة ٢٥٦ جيجا بايت لون فضي ٢٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٣٩ ريال سعودي.

بلغ سعر جهاز سامسونج جلاكسي أس ٢٠ الترا مساحة ١٢٨ جيجا بايت ٣٤٩٩ ريال سعودي بدلا من سعر ٥٠٣٩ ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير بلغ سعر أبل آيباد برو ١١ كمبيوتر لوحي وواي فاي ٣٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٠٠٠ ريال سعودي.

عروض جرير الأسبوعية بلغ سعر أبل أيباد برو ١٢,٩ كمبيوتر لوحي وواي فاي ٤٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٥٥٩ ريال سعودي.

خصومات جرير بلغ سعر أبل آي باد آير ١٠,٩ كمبيوتر لوحي وواي فاي ٢٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣٥٠٠ ريال سعودي.

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