نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو الأسبوعية تخفيضات وخصومات مميزة لكل عملاءنا تصل ل 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو السعودية تعتبر شركة ساكو في المملكة العربية السعودية من أشهر الشركات المختصة في بيع أجهزة المنزل المختلفة، كما أنها تقوم بالبيع بالتجزئة أو الجملة، وذلك لتلبية رغبة جميع العملاء، وتسعى شركة ساكو دائماً في تحقيق هدفها في التوسع في الكثير من المناطق والمدن المختلفة، وتقدم ساكو مجموعة من عروض ساكو الأسبوعية على كل أقسامها، وسنقدم لحضراتكم في هذا المقال جزء من هذه العروض. عروض ساكو السعودية خصومات ساكو الأسبوعية بلغ سعر ثلاجة بقفل ١٠٦ لتر ٢٢٠ فولت بقفل لونا ٦٠٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٠٠ ريال سعودي.

تخفيضات ساكو بلغ سعر غلاية ١.٧ لتر ٣٠٠٠ واط سريعة الغليان ٢٧٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٣٠ ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر صانعة قهوة ١٠ أكواب ١٠٠٠ واط بيور اورما ٣١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١٩ ريال سعودي.

تنزيلات ساكو بلغ سعر جهاز تحضير الطعام ٣ لتر سرعات متعددة ١٢٩٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٥٠ ريال سعودي.

بلغ سعر صانعة ثلج ١٥٠ واط ٢٢٠ فولت شاشة عرض كرستالية ٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٥٩ ريال سعودي.

بلغ سعر كبسولات اسبرسو ١٦ كبسولة لعلبة انتنسو ٣٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٥٤ ريال سعودي. تخفيضات ساكو الأسبوعية تنزيلات ساكو على أجهزة المطبخ: عروض ساكو الأسبوعية بلغ سعر عصارة فواكه ٧٠٠ واط ٢٣٠ فولت ٢ لتر ٦٣٥ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٦٠ ريال سعودي.

خصومات ساكو بلغ سعر ميكرويف ٢٥ لتر ١٠٠ واط ٢٢٠ فولت مع شواية ٦١٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٧٢٩ ريال سعودي.

بلغ سعر محمصة خبز شريحتين ٨٥٠ واط ضد البصمة ١٩٧ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٣٤ ريال سعودي.

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