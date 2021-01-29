نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات تصل ل% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا الأسبوعية في السعودية شركة اكسترا لبيع الأجهزة الكهربائية وأجهزة المنزل الحديثة تعتبر من أشهر الشركات الكبيرة في المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة قامت بالتوسع في الكثير من المناطق المختلفة داخل المملكة، وقامت الشركة بتوسيع مجال عمل ليشمل العديد من أجهزة المنزل المختلفة، وتقوم الشركة بعمل عروض اكسترا الأسبوعية على الكثير من الأجهزة في جميع الفروع. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا بلغ سعر ثلاجة إل جي ١١ قدم، لينير كمبروسر، لون أبيض ٢٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٠٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا بلغ سعر مكيف جدار، كلاس برو ١٨٠٠٠ وحدة توزيع هوائي في أربع اتجاهات، توزيع بارد ١٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٢٤٩٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر جهاز هواوي مايت ٣٠ برو مساحة ٢٥٦ جيجابايت لون أسود ٢٠٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٣٩٣٩ ريال سعودي.

بلغ سعر مكواة ضغط بالبخار كلاس برو، ٣٢ بوصة ٢٢٠٠ واط ٢٢٠ فولت لون أبيض ٧٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٦٩ ريال سعودي.

بلغ سعر صانعة القهوة بيكو مع خزان مياه ووعاء من الستانلس ستيل ٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩٥٩ ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعودية تنزيلات اكسترا على قسم الطابعات: عروض اكسترا الأسبوعية بلغ سعر براذر، طابعة ليزر أحادية لاسلكية لون أسود ٣٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٣٩ ريال سعودي.

خصومات اكسترا بلغ سعر طابعة إتش بي ٤١٢٠ طابعة الكل في واحد ٢٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١٩ ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا بلغ سعر براذر طابعة متعددة المهام، طباعة، نسخ، ماسح ضوئي، لون أسود ٥٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٩١٩ ريال سعودي.

بلغ سعر طابعة أتش بي دسك جيت بلس ٤١٢٠، طابعة الكل في واحد لاسلكية ٢٨٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٤١٩ ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية وجميع المنتجات تصل ل% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.