نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل المنطقة العربية معرضة للجفاف؟ ماذا تفعل عند الجفاف؟ وكيف تتصرف اذا كان الجفاف متوقعا ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماذا تفعل عند الجفاف؟ أعزائي متابعي ومحبي موقع ثقفني الكرام نتمنى الرخاء والتقدم لمنطقتنا العربية لكن هناك عوامل خارجية وطبيعية مثل الجفاف وبالأخص جفاف الموارد المائية وما تؤثر به علي الموارد والمحاصيل الزراعية و نتمنى دوما أن لا تصل إلينا أو نكون في هذا الوضع هذا المقال توعوي وموضح لماهية الجفاف وكيف نتصرف وإرشادات هامة لترشيد استخدامنا في بعض الأمور بالحياة.

ماهو الجفاف ؟ جفاف الموارد المائية

الجفاف هو فترة ممتدة من الوقت قد تصل إلي شهور أو سنوات، وتحدث نتيجة نقص حاد في الموارد المائية في منطقة معينة وبشكل عام يحدث الجفاف عندما تعاني منطقة ما بشكل مستمر من انخفاض معدل المطر عن المعدل الطبيعي له، وهناك أسباب اخري للجفاف والتي تكون بسبب الإسراف في استخدام المياه لري المحاصيل الزراعية، ومن الممكن أن يكون للجفاف تأثير كبير علي كل من النظام البيئي والزراعة في المنطقة المتضررة، وعلي الرغم من أن فترات الجفاف قد تستمر لسنوات عديدة فإن فترة قصيرة من الجفاف الشديد كفيلة بإلحاق أضرار هائلة، مثل تلف المحاصيل الزراعية وحدوث المجاعة.

كيف تتصرف إذا كان الجفاف متوقعا ؟

جميع تلك الإرشادات هي إرشادات عليك اتباعها عند حدوث او اقتراب الجفاف.

أولاً : قم بترشيد استهلاك المياه.

ثانياً : لا تترك صنابير المياه مفتوحة.

ثالثاً : اقتصد في كمية المياه المستخدمة أثناء الاستحمام، يفضل عدم استخدام ( الدوش ) وإن كان هناك حوض للاستحمام يفضل إن تملأ نصفه فقط ( بهذه الطريقة نستطيع توفير ما يقرب من 400 لتر أسبوعياً ).

رابعاً : إيقاف الصنبور أثناء تنظيفك لأسنانك، وغسل الوجه أوالحلاقة ( قد نفقد 9 لترات من المياه أثناء ترك الصنبور مفتوحا ).

خامساً : تأكد أن جميع الصنابير وأنابيب المياه لا تسرب المياه وقم بإصلاحها.

سادساً : استخدم المكنسة ودلواً من الماء لغسل أسفل فناء المنزل أو أرضية المنزل بدلاً من تدفق المياه المستمر من الخرطوم.

سابعاً : استخدم إسفنجة ودلواً من الماء لتنظيف سياراتك بدلا من استخدام خرطوم.

ثامناً : قم بتثبيت برميل كبير في الحديقة لجمع مياه الأمطار ومن ثم الاستفادة منه في سقي الحديقة دون الحاجة إلي مياه الخرطوم.

أثناء فترة الجفاف هذا ما عليك القيام به