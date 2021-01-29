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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا هي بمثابة مهرجان خصومات اغتنم الفرصة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اكسترا،اقوى عروض المملكة العربية السعودية داخل أَسواق اكسترا، عروض المملكة العربية السعودية داخل أَسواق اكسترا الإلكترونية تأتيكم على أحدث الإصدارات من هواتف سامسونج الذكية، حيث توفر أَسواق اكسترا مجموعة من هواتف سامسونج جالاكسي إصدار إس 21 ألترا بمميزاته الفائقة من سعة داخلية ضخمة وكاميرا أمامية وخلفية عالية الدقة والوضوح، بجانب مجموعة مميزة من المنتجات بسعر أقل من مائة ريال سعودي.
عروض اكسترا
أحدث عروض هواتف سامسونج جالاكسي إس 21 ألترا
- الصنف هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، الجيل الخامس، حجم ذاكرة النظام الداخلية 512 جيجا، اللون أسود، دقة الكاميرا الأمامية أربعين ميجابيكسل، دقة الكاميرا خلفية 108 ميجابيكسل مع عشرة ميجابيكسل مع عشرة ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل، ثمن الهاتف الحالي(5899) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع(282) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، يشتمل على ثلاث هدايا بقيمة(3364) ريال سعودي.
خصومات اكسترا
اقوى خصومات اكسترا علي الهواتف الذكية بمناسبة موسم الشتاء عروض ليس لها مثيل بجميع فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.
- الصنف هاتف ذكي من ماركة سامسونج جالكسي إس 21 ألترا، الجيل الخامس، حجم ذاكرة النظام الداخلية 512 جيجا، اللون فضي، دقة الكاميرا الأمامية أربعين ميجابيكسل، دقة الكاميرا خلفية 108 ميجابيكسل مع عشرة ميجابيكسل مع عشرة ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل، ثمن الهاتف الحالي(5899) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع(282) ريال سعودي لمدة 36 شهرًا، يشتمل على ثلاث هدايا بقيمة(3364) ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا
اقوى تخفيضات اكسترا على كل المنتجات بأسعار أقل من مائة ريال سعودي بجميع فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية لفترة محدودة.
- الصنف ميزان شخصي من ماركة سُونلي، ثمن الميزان الحالي(34)ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(69) ريال سعودي، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.
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