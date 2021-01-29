شوف عروض العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات وأقوي عروض السعودية اليوم

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عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات وهو امتداد لمنظمة صالح العثيم التجارية التي أسسها المغفور له الشيخ صالح عصيم “رحمه الله” عام 1376 (1956). افتتحت الوكالة أول فرع لها في وسط المركز التجاري بحي القصمان بالبطحاء ، وتعمل في تجارة المواد الغذائية في عام 1401 هـ / 1980 م ، وكان تأسيس شركة سوق عبد الله العثيم لتواصل التوسع في تجارة الجملة والتجزئة وفتح المركز ودائما ما تقدم عروض العثيم الأسبوعية. عروض العثيم الأسبوعية على الإلكترونيات شاشة سمارت 55 بوصة مايكروديجيت ال اي دي، أندرويد، 4K، الترا HD، بسعر 1149 ريال سعودي.

شاشة سمارت 43 بوصة أورينو ال اي دي بسعر 749 ريال سعودي.

شاشة سمارت 65 بوصة أورينو ال اي دي، 4K، الترا HD، بسعر 1799 ريال سعودي.

ريسيفر الفا جولد HD ديجيتال بسعر 69 ريال سعودي.

هاتف سامسونج 31 أي 128 جيجا بايت، بسعر 849 ريال سعودي.

هاتف هونر 9 إكس لايت 128 جيجا بايت، بسعر 735 ريال سعودي.

تابلت سامسونج تي 515، بسعر 935 ريال سعودي.

تابلت برافا 32 جيجا بايت، بسعر 345 ريال سعودي.

هاتف نوكيا 105، شريحتين، بسعر 69 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث، داتا زون، بسعر 28 ريال سعودي.

كابل هوكو توصيلة شاشة تايب سي، بسعر 69 ريال سعودي.

كابل شحن هوكو تايب سي، بسعر 19 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوع على الأدوات المنزلية

مقلاة ترست مقاس 28 سم، 24 سم + هدية بسعر 39 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم 10 قطع، بسعر 139 ريال سعودي.

ترمس شاها مع مصفاة استيل 1.1 لتر، بسعر 39 ريال سعودي.

قدر ضغط السيف 15 لتر، بسعر 125 ريال سعودي.

حطب فحم الشرقية 7-6 قطعة بسعر 29.95 ريال سعودي.

شواية باربكيو فورية وسط، بسعر 27.95 ريال سعودي.

شواية مقبض خشب، بسعر 16.50 ريال سعودي.

شواية باربكيو فورية كبيرة، بسعر 39.95 ريال سعودي.

فيشة كهربائية داتا زون 5 متر، بسعر 59.95 ريال سعودي.

توصيلة الفنار كهرباء ال اي دي، 2 قطعة بسعر 69.95 ريال سعودي.

فحم بليز للشوي 3 كيلو جرام، بسعر 23.95 ريال سعودي.

فحم الماسة 3 كيلو جرام، بسعر 22.95 ريال سعودي.

كرسي مسجد بسعر 24.95 ريال سعودي.

طاولة لاب توب، مقاس 52×30×23.50 سم، بسعر 32.95 ريال سعودي.

ممسحة فيليدا بروست موب، بسعر 69 ريال سعودي.

سطل تمسيح لامبرت، بسعر 39.95 ريال سعودي.

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