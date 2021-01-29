شوف عروض جرير ليس لها مثيل خصومات تصل إلي 25%لا تدعها تفوتك

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عمر شويل - جدة عروض جرير، اقوى عروض بالمملكة العربية السعودية داخل مكتبات جرير،عروض المملكة العربية السعودية داخل مكتبات جرير مميزة ولا تفوت، تعرض لكم مكتبات جرير داخل جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية تشكيلة من احدث هواتف هواوي الذكية تأتيكم كلها بعروض ليس لها مثيل وخصومات لا تقاوم، كما توفر لكم مكتبات جرير تشكيلة اكبيرة من الأدوات الخاصة بالعرض سواء للعمل أو المدرسة منها لوحات العرض المغناطيسية والذكية، كل ذلك بتخفيض غير مسبوقة وبأسعار رخيصة وأرقى الموديلات وأخر الإصداراتلن تجدها باى مكان اخر داخل المملكة.

عروض جرير

عروض جرير علي هواتف هواوي الكبرى من مكتبات جرير العرض متوافر في جميع فروع جرير داخل بالمملكة العربية السعودية.

الصنف هاتف ذكي من ماركة هواوي Mate 40 Pro، سعة الهاتف الداخلية 256 جيجابايت، اللون أَسود، الجيل الخامس، حجم الشاشة 6.67 إنش، دقة وضوح الكاميرا الخلفية خمسين ميجابيكسل مع عشرين ميجابيكسل مع 12 ميجابيكسل، دقة وضوح الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل، نظام تشغيل أندِريود 10، ثمن الهاتف الحالي(3599) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(4099) ريال سعودي، بتخفيض سبعمائة ريال سعودي، وبخصم 13٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة، يمكنك التقسيط بدفع 205 ريال سعودي لمدة 24 شهرًا.

خصومات جرير

احدث عروض وخصومات جرير بجميع فروع مكتبات جرير هذا الشهر لوحات العرض من ماركة روكو بمكتبات جرير ليس لها مثيل كل هذا واكثر متوفر بجميع فروع مكابات جرير بالمملكة العربية السعودية.