نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الأسماك من بنده وأقوى العروض على اللحوم الحمراء والدواجن في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنده هايبر بنده تقدم مهرجان العروض على الأسماك واللحوم الحمراء والدواجن في الأسبوع الثاني من مهرجان العروض، وفرصة ربح لا تعوض لعشرين ألف رابح بعربة تسوق يعني متعة التسوق مع أقوى العروض وأفضل المنتجات مع فرصة أن تكون عربة تسوقك بالمجان، وهذا ليس بالغريب على مجموعة هايبر بنده الأشهر والأكبر في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمة مميزة لعملائها بغرض كسب ثقتهم والعمل على ضمان ولائهم للمجموعة بحيث تظل مجموعة بنده للتسوق هي مقصدهم الأول والدائم. أقوى عروض بنده على اللحوم الحمراء والدواجن: كيلو لحم مفروم بقري برازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو مكعبات لحم بقري كولومبي بسعر 23.95 ريال سعودي.

كيلو برجر بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي.

كيلو روستو بقري برازيلي بسعر 36.95 ريال سعودي.

كيلو كفتة بلدي برازيلي بسعر 29.95 ريال سعودي.

كيلو نقانق بقري برازيلي بسعر 32.95 ريال سعودي. علبة أفخاذ الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 5.50 ريال سعودي بدلاً من 9.50 ريال.

عبوة شاورما الدجاج اليوم وزن 400 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

علبة سمان استرا وزن 600 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 22.75 ريال.

علبة أجنحة دجاج طازجة الوطنية بسعر 3.25 ريال سعودي بدلاً من 5.50 ريال. مهرجان عروض الأسماك: كيلو سمك سلمون كامل نرويجي بسعر 49.95 ريال سعودي.

كيلو ستيك سلمون نرويجي بسعر 54.95 ريال سعودي.

كيلو فيليه سمك سلمون نرويجي بسعر 66.95 ريال سعودي.

عبوة زيت زيتون بكر الوافي وزن 2 لتر بسعر 39.95 ريال سعودي بدلاً من 63.50 ريال.

عبوة كريمة خفق أو كريمة طبخ نادك وزن 1 لتر بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

عرض 1+2 حليب طويل الأجل كامل أو قليل الدسم المراعي بسعر 38.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال. كيلو جمبري بحري مطبوخ بسعر 27.95 ريال سعودي.

كيلو سمك قاروص بحري بسعر 22.95 ريال سعودي.

كيلو سمك بلطي بسعر 19.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري مزرعة 40*50 بسعر 30.95 ريال سعودي.

كيلو جمبري مزرعة 60*70 بسعر 25.95 ريال سعودي.

كيلو سمك هامور بسعر 39.95 ريال سعودي.

كيلو سمك نسره بسعر 9.95 ريال سعودي. كل هذه العروض وأكثر متاحه في جميع فروع بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية حتى الثاني من فبراير القادم أو حتى نفاذ الكمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان الأسماك من بنده وأقوى العروض على اللحوم الحمراء والدواجن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.