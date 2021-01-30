نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود جدة على السلع الغذائية والتموينية وتخفيضات رائعة bindawood في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بن داود جدة المتميزة على مختلف أنواع السلع التموينية واللحوم والأسماك بأنواعها، فرصة ممتازة لكل أهل جدة لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأقل الأسعار، كما تتضمن العروض تخفيضات على الخضراوات والفاكهة الطازجة، وشركة بن داود واحدة من الشركات السعودية التي تمتلك سلسة متاجر للتجزئة في مختلف مناطق المملكة حيث وصل عدد فروعها في المملكة إلى 27 فرعاً، وهي شركة مساهمة سعودية تم إنشاء أول متجر للتجزئة للشركة في مكة المكرمة في عام 1984، وتماشياً مع تطورات العصر الحديث أطلقت مجموعة bindawood تطبيق بنفس الاسم لتسهيل التعاملات على العملاء من خلال معرفة أحدث العروض وشراء المنتجات من خلال الهاتف عبر الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع، وتعتبر أسواق الدانوب واحدة من الشركات التابعة للمجموعة. عروض بن داود جدة على الخضراوات والفاكهة اشتري كيلو من الملفوف فقط بسعر 0.95 ريال سعودي.

كيلو بطاطس بسعر 1.25 ريال.

متوفر تفاح بنك ليدي سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

صحن مشمش بسعر 9.95 ريال.

كيلو أفندي مصري فقط بسعر 3.95 ر.س.

صحن بخارة أحمر بسعر 9.95 ر.س.

علبة بلو بيري بسعر 8.95 ر.س. كيلو برتقال أبو صرة بسعر 3.95 ر.س.

كيلو كوسه بسعر 3.95 ريال.

كيلو خيار بسعر 3.95 ر.س.

علبة فطر عيش الغراب بسعر 6.95 ريال.

خس مدور سعر الكيلو 3.95 ر.س.

كيلو زهرة فقط بسعر 3.95 ريال.

كيلو طماطم بسعر 3.95 ريال سعودي. أجدد تخفيضات هايبر بن داود على اللحوم والأسماك اشتري كيلو من ريش الغنم أسباني فقط بسعر 74.95 ر.س، بدلاً من 98.50 ريال.

كيلو كتف غنم بالعظم أسباني فقط بسعر 64.95 ر.س، بدلاً من 76.50 ريال.

كيلو من فخذ الغنم بالعظم أسباني متوفر الآن بسعر 67.50 ريال بدلاً من 80 ريال.

كيلو من اللحم البقري البرازيلي المبرد بسعر 24.95 ريال، بدلاً من 36.75 ريال.

كيلو فخذ غنم بالعظم أسترالي بسعر 39.95 ريال، 55.25 ريال. كيلو شرائح لحم بقري رقيقة بسعر 44.95 ريال، بدلاً من 74.75 ريال.

طبق فيليه دجاج الذهبي وزن 450 جم بسعر 18.95 ريال بدلاً من 23 ريال.

دجاج رضوى طازج سعر الكيلو 17.95 ريال بدلاً من 19.50 ريال.

صدور دجاج شرائح وزن 400 جرام، بسعر 18.95 ر.س بدلاً من 20.95 ريال.



لحم تونا خفيف هناء وزن 185 جرام احصل على حبتين فقط بسعر 10 ريالات بدلاً من 13.50 ريال.

بحر العرب لحم تونا وزن 100 جرام احصل على أربع حبات فقط بسعر 10 ريالات بدلاً من 15 ريال.

كيلو سمك هامور بسعر 49.95 ريال بدلاً من 70 ريال.

كيلو سمك شعور بسعر 49.95 ريال بدلاً من 62.25 ريال.

كيلو سمك فيليه بسعر 90.95 ريال بدلاً من 112.75 ريال.

كيلو سمك ماكريل بسعر 20.95 ريال بدلاً من 27.25 ريال. أحدث العروض على السلع التموينية حليب لونا مجفف 2250 جرام للكيس بسعر 32.50 ريال، بدلاً من 65.50 ريال.

حليب مجفف نستله 2000 جرام للكيس بسعر 34.95 ر.س، 52.75 ر.س.



علي كافيه قهوة فرنسي 30 × 25 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 42.50 ريال.

زيت دوار الشمس 3 لتر نور متوفر بسعر 18.95 ريال بدلاً من 37 ريال.

عافية زيت ذرة 2× 1.5 لتر بسعر 34.95 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

زيت كانولا نور 1.5 لتر بسعر 13.95 ريال بدلاً من 21.75 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بن داود جدة على السلع الغذائية والتموينية وتخفيضات رائعة bindawood على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.