نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الأوكازيون الشتوي 2021 موعده وأفضل العروض في المتاجر الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأوكازيون الشتوي 2021 ، ينتظر عدد كبير من الأشخاص حلول موعد الأوكازيون الشتوي السنوي سواء كانوا المشتريين أو التجار، وذلك بسبب انخفاض حركة البيع، وتحديدًا بالنسبة للمنتجات الموسمية، المرتبطة بفصل الشتاء، مما أدى إلى خفض نسبة المبيعات الناتجة عن عدم إقبال البائعين إلى شراء المنتجات، جراء الظروف التي يمر بها العالم حاليًا.

موعد الأوكازيون الشتوي 2021

قام نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرفة التجارية في محافظة القاهرة بالإعلان عن موعد الأوكازيون الشتوي لعام 2021 على أن يوافق يوم الأربعاء 27 يناير، ومن المتوقع أن يستمر الأوكازيون الشتوي 2021 حتى يوم عيد الأم الموافق 21 من شهر مارس، ولن ينتهي قبل هذا الميعاد.

وسيعتبر هذا الأمر فرصة لجميع المحلات التجارية المصرية لتستطيع تحقيق نسبة كبيرة من المبيعات التجارية والتي تتمثل بحوالي 50 %، حيث سيوافق ذلك، موسم الأوكازيون الشتوي بالإضافة إلى موسم عيد الأم، وما يشهده في العادة من الإقبال على شراء الهدايا لـ”ست الحبايب”، كما تُلقب الأمهات في المجتمع المصري.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أيضًا ألا تشهد الملابس الصيفية ارتفاعًا في الأسعار بسبب انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مؤخرًا.

يُشار إلى أن هناك عدد من البائعين قد أطلقوا عددًا كبيرًا من التخفيضات بخصوص موسم الأوكازيون الشتوي 2021 ، على غرار عروض الجمعة البيضاء الشهيرة، وقد تراوحت هذه التخفيضات ما بين 25 % وحتى 60 %، ومن الممكن أن تتجاوز التخفيضات هذه النسبة، في بعض الأحيان، وحسب حالة الرواج التجاري، مما يؤدي إلى ارتفاع وتطور حركة البيع والشراء إجمالًا في هذه الفترة.

نصائح يجب اتباعها قبل الشراء في الأوكازيون الشتوي

سنعرض لكم مجموعة من النصائح التي يجب أن تقوموا باتباعها قبل الشراء في فترة الأوكازيون الشتوي لهذا العام 2021، وتتلخص هذه النصائح في الاتي:

من الضروري أن يتوجه الشخص إلى المحلات التجارية الكبيرة، حتى يستطيع الحصول على التخفيضات المناسبة والجيدة، هذا إلى جانب ضمان شراء سلعة مناسبة وخالية من العيوب بشكل كبير، نظرًا لحرص تلك المراكز التجارية على سمعتها الكبيرة.

يجب الابتعاد عن الشراء من الباعة الجائلين، وذلك لأنهم في الغالب، لا يعرضون تخفيضات على المنتجات، كما تعد منتجاتهم مجهولة المصدر نسبيًا.

يجب أن يقوم الشخص بالبحث عن الملابس التي يرغب بها جيدًا قبل أن يقوم بالشراء، وذلك حتى يتأكد من جودتها وسلامتها، وذلك حتى لا يقوم بشراء ملابس باهتة أو غير مناسبة.

البحث جيدًا عن جميع المحلات التي تقوم بعرض التخفيضات الخاصة بالأوكازيون الشتوي لعام 2021 وذلك حتى تقوم باختيار المحل المناسب الذي يقدم أفضل الخصومات، وتحقيق أقصى استفادة من العروض.

ينبغي أيضًا أن يحصل المشتري على فاتورة بالمنتجات التي قام بشرائها، وذلك لأن الفاتورة تكون دليلًا على وجود تخفيضات أو أوكازيون في هذه الفترة وذلك لأنه يُذكر فيها السعر قبل الخصم والسعر بعد الخصم، كما تيسر على المستهلك إمكانية إرجاع المنتج حال وجود أي مشاكل به في فترة الـ14 يومًا المتعارف عليها.

على المشتري أيضًا القيام بالإبلاغ عن المحلات التي تقوم بعرض خصومات وهمية، بغرض جذب المشتريين فقط، وسيتم تلقي شكاوى المواطنين على الخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك وهو 19588.

عروض فتح الله 2021

يعتبر مول فتح، من أفضل المراكز التجارية والتسويقية، في السنوات الأخيرة، وهو يحرص على تقديم عروض مميزة، ولا سيما في موسم الأوكازيون الشتوي 2021 ، ومن أبرز عروض الماركت الشهير ما يلي:

عندما نتحدث عن عروض فتح الله لعام 2021 أو العروض التي سيتم تقديمها في بداية هذا العام، فلن ننسى مول فتح الله الذي يقدم أفضل العروض والخصومات لجميع عملائه، ومن المنتجات التي عرضها فتح الله بأسعار خيالية أيضًا ما يلي:

حلواني لانشون بقري بالوزن وبجميع الأطعمة منهم السادة والزيتون والبهارات بسعر 81.5 بدلاً من 96 جنيهًا مصريًا.

أطياب لانشون بقري أنواع بالوزن بسعر 72 بدلاً من 93 جنيهًا مصريًا.

لبنيتا سليف جبن مثلثات 48 قطعة بسعر 35 بدلاً من 53 جنيهًا مصريًا.

لامدي جبن تتراباك 500 جم فيتا واسطنبولي بسعر 7.5 بدلاً من 12.25 جنيهًا مصريًا.

فريكو جبن فملنك بالوزن بسعر 105 بدلاً من 130 جنيهًا مصريًا.

وهناك مجموعة من العروض الأخرى التي يقدمها مول فتح الله لجميع عملائه لذلك ننصحكم بالدخول على صفحة العروض، الخاصة بالمول، عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيس بوك، حتى تتعرفوا على جميع العروض المميزة.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم موعد الأوكازيون الشتوي 2021 ، كما أننا أخبرناكم بالنصائح التي يجب اتباعها أثناء عملية الشراء في فترة الأوكازيون، وأخيرًا عرضنا لكم أيضًا بعض من عروض فتح الله للعام 2021.