نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التوحيد والنور من 1 فبراير حتى 28 فبراير 2021 أقوى العروض في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التوحيد والنور شهر فبراير من أقوى العروض المقدمة على كافة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والمفروشات وتعد مجلة عروض التوحيد والنور من العروض المميزة التي دائما ما ينتظرها الكثير من الأشخاص خاصة وأنها تحتوي على نسب خصم كبيرة للغاية على كافة الأدوات المنزلية والكهربائية وقد تصل نسبة الخصم في مجلة عروض التوحيد والنور حتى 50% مما يعطي فرصة لجميع الباحثين عن الأدوات المنزلية والكهربائية من الاستفادة من أقوى العروض التي تقدمها التوحيد والنور وتستمر عروض التوحيد والنور لمدة طويلة حتى يتمكن الجميع من الذهاب إلى فروعها والاستفادة من هذه التخفيضات.

عروض التوحيد والنور

تمتاز عروض التوحيد والنور أنها توفر الكثير من الأجهزة الكهربائية الهامة للمنزل مثل الثلاجات حيث توفر عدد كبير من الثلاجات بأنواع متعددة مثل ثلاجة شارب الرائعة التي يمكنك شراءها بسعر 14250 جنية وغسالة توشيبا والتي تتوفر بسعر 6799 جنية وأيضا توفر عروض التوحيد والنور سخان تورنادو بسعر 1599 جنية وثلاجة سامسونج ضمان 10 سنوات بسعر 12600 جنية وخلاط كينود 650 واط بسعر 899 جنية وطقم حلل جرانيت بسعر 9888 جنية وبوتاجاز لاجرمانيا بسعر 5649 جنية وطقم كاسات بالدورق بسعر 499 جنية والكثير من الأدوات المنزلية والكهربائية التي توفرها عروض التوحيد والنور.

توفر شركة التوحيد والنور عروض قوية على ثلاجة وايت بوينت حيث توفرها الشركة بسعر 5999 جنية وأيضا غسالة توشيبا سعة 11 كيلو بسعر 4925 جنية وسخان اليكتروستار بسعر 975 جنية وانترية مودرن بسعر 9150 جنية ودلاب جرار بسعر 4880 جنية والكثير من الأدوات المنزلية والأثاث الهامة للمنزل يمكنك العثور عليها ضمن مجلة عروض التوحيد والنور.