نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اخر عروض العثيم حتي 2 فبراير 2021 مهرجان عروض بداية العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مهرجان عروض بداية العام مازال مستمر وتقدم أسواق العثيم أقوى الخصومات بمناسبة العام الجديد حيث توفر أسواق العثيم الكثير من المنتجات التي يحتاجها الكثير من المواطنين في السعودية، وتتميز أسواق العثيم أنها دائما ما توفر مجلة عروض العثيم الأسبوعية والتي تستمر لعدة أيام وتحتوي علي المئات من المنتجات والمستلزمات المنزلية مع نسبة خصومات كبيرة على كافة المنتجات لكي يستطيع الجميع الحصول على ما يحتاجونه من خلال أسواق العثيم بأسعار مميزة.

اخر عروض العثيم حتي 2 فبراير 2021

عروض العثيم اليوم تضم عدد مميز من المنتجات التي يحتاجها الكثير وهي شامبو دوف الزيوت المغذية بسعر 14. 95 ريال للحبة الواحدة بدلا من 29. 95 ريال وصابون صحوي فيري ليمون بسعر 9. 95 ريال بدلا من 15. 50 ريال وعسل لأنجنيز بسعر 49. 95 ريال بدلا 74. 50 ريال وصدور دجاج داري طرية بسعر 34. 95 ريال بدلا من 52. 50 ريال ودجاج دو مجمد بسعر 114. 95 ريال بدلا من السعر الأصلي وهو 159. 95 ريال وأيضا توفر عروض العثيم اليوم عرض رائع علي مبيض ملابس كلوركس بسعر 12. 95 ريال بدلا من 17 ريال، كورن فليكس 3 حبات بسعر 18. 95 ريال بدلا من 33. 95 ريال، وجبن المراعي كاسات بطعم القضطة بسعر 9. 95 ريال بدلا من 17. 25 ريال، وتونة جرين فارمز حفيف قطع بسعر 11. 95 ريال بدلا من 16. 50 ريال.

جميع هذه العروض من ضمن مجلة عروض العثيم الأسبوعية المتوفرة في كافة فروع العثيم في المملكة العربية السعودية وتتوفر هذه العروض حتى يوم 2 فبراير 2021 أو حتى نفاذ كمية جميع هذه المنتجات.