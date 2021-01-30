شوف عروض الجوالات في جرير هذا الأسبوع تنزيلات حتى 47% على جوالات هواوي الذكية

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عروض جرير على الجوالات هاتف هواوي ميت 40 برو، سعة داخلية 256 جيجابايت، لون فضي، شبكة الجيل الخامس 5 جي، فقط مقابل سعر 3599 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 4099 ريال سعودي.

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عروض الجوالات في جرير هاتف هواوي ميت 30 برو، سعة 256 جيجابايت، لون أسود، الجيل الرابع 4G، فقط مقابل سعر 2099 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 3939 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات هاتف هواوي ميت 30 برو، سعة 256 جيجابايت، لون فضي سبيس، الجيل الرابع 4G، فقط مقابل سعر 2099 ريال سعودي شامل الضريبة بدلاً من 3939 ريال سعودي.

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