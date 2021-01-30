نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خطوط زين السعوديه الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد البحث عن خطوط زين السعوديه الجديدة وهذا بعد التصريح الذي أدلت به شركة زين السعودية، حيث وضحت في هذا التصريح عن موعد إطلاق مجموعة جديدة من خطوط الاتصالات المميزة، ولهذا فأراد الجميع الاستعلام عن تلك الخطوط وعن مزاياها، وجاءت مقالتنا لتوضح إليكم مزايا تلك الخطوط، كما جاءت لتوضح أيضاً معلومات أكثر عنها، فتابع قراءة مقالنا.

خطوط زين السعوديه الجديدة

قامت زين السعودية بالإعلان عن الخطوط الجديدة المؤجرة والتي تعمل بتقنية 5G، والتي قد تم تخصيصها من أجل قطاع الأعمال، حيث تمتاز تلك الشريحة من الشركة بالتكلفة الغير عالية، كما تمتاز بالأمان العالي والتي تتشابه في الأمان والكفاءة مع شبكات الألياف.

ومن مزايا تلك الشرائح من الشركة والتي تجعلها مختلفة عن أي شريحة أخرى، هي “خدمة الوصول المخصص” حيث تقع أهمية تلك الميزة في إمكانية الوصول إلى الأماكن التي لا توجد بها شبكات ألياف هذا بجانب الاتصال الفائق في السرعة.

السبب في إنشاء خطوط زين الجديدة

قطاع الأعمال المقدم إليه تلك الشريحة أصبح معتمد على الإنترنت بشكل أكبر من السابق، ولهذا فكان من الهام توفير خدمات اتصال آمنة وموثوقة بشكل أكبر له، وهذا كان الدافع في إنشاء تلك الخطوط حيث أنشأتها لتقدم تلك النوعية من الخدمات لقطاع الأعمال.

والتي تتمثل في إمكانية الاتصال بأي مكان منقطع الشبكة بسرعة فائقة، كما تتلاءم تلك الخطوط من كل متطلبات الاستخدام الرئيسية، وهذا ليس كل مزيا الخطوط بل تقدم أيضاً خدمات أخرى تجعل تسليم مهام الأعمال تتم وفقاً لاتفاقيات الخدمة.

كما يعد من ضمن أسباب إنشاء هذه الشرائح هي الدراسة الحديثة التي أنشئت بالمملكة، والتي أثبتت أن تقنية 5G سوف تقوم بتلبية 80٪ من متطلبات عملاء الشرائح بشكل سريع جدا، وفي وقت قصير جدا، وعلى مدى أكبر، كما سوف تساهم تلك السرعة في توفير بعض المنتجات الجديدة العملاء بأسعار منافسة، مما ينعكس على الاقتصاد الرقمي بالإيجاب.

ولقد ذكر الرئيس التنفيذي للشركة الخاص بقطاع الأعمال أن هذا الإنجاز يتماشى كليا مع التحولات الرقمية بالمملكة العربية السعودية، كما يوسع دائرة إنجازاتها أكثر بما يتلاءم مع رؤية السعودية 2030.

أتحنا لكم التعرف على كل تفاصيل خطوط زين السعوديه الجديدة والتي توفر إلى قطاع الأعمال ما لم يتم توفيره سابقاً من مزايا، وأول مزاياها هي السرعة نادرة المثال للإنترنت والاتصالات والتي توسع دائرة إنجازات السعودية وتمكنها من تحقيق رؤيتها لعام 2030م.