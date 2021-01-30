شوف عروض العثيم تنزيل حتى 50% لهذا الأسبوع على المخبوزات الطازجة والحلويات.. اليكم قائمة الأسعار

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عمر شويل - جدة عروض العثيم لهذا الأسبوع، تهدف شركة أسواق عبد الله العثيم في المملكة العربية السعودية إلى تزويد العملاء بمنتجات استهلاكية عالية الجودة وآمنة، ويعد موظفو عبد الله العثيم بتلبية متطلبات العملاء والاستمرار في إرضاء العملاء لتحقيق أهدافهم المرجوة، و أسواق العثيم خدماتها عالية الجودة دائمًا في المقدمة، ولتحقيق هذه الأهداف يعد هايبر ماركت أسواق العثيم طريقة علمية يمكنها تطوير غذاء آمن وعالي الجودة من منظور تنسيق العمل وتحسين كفاءة الأداء وتوفير نظام إدارة خدمات الموارد البشرية والتقنية اللازمة وأنظمة التدريب والتعاون مع الموردين الموثوق بهم. وكالعادة كل يوم اثنين ننتظر عروض العثيم الاسبوعية و عروض العثيم اليوم الاثنين، تخفيضات العثيم و عروض العثيم الالكترونية و عروض الجوالات في العثيم، مهرجان الطازج العثيم. عروض العثيم الطازج اليوم على المخبوزات والحلويات عروض العثيم كوكيز الشوكولاتة ديلوكس، عبوة حجم كبير بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي، عبوة حجم وسط بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

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