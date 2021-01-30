نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية و20000 رابح عربة تسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية في الأسبوع الثاني من العروض القوية المستمرة إلى 2 فبراير 2021 وحتى نفاذ الكمية سيبقى العرض مستمر، ورغبة في حرص بنده على عملائها فقد قام المسئولين عنها بتقديم جائزة لعملائها وهي 20 ألف عربة تسوق للفائز، لكل من يقوم بالتسوق والشراء من منافذ بنده له الفرصة على الحصول على الجائز، فدائما تقدم بنده عروض لم يسبق لها مثيل من قبل.

أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية

نقدم تخفيضات بنده على الأجهزة الكهربائية في مهرجان ضخم لعروضها مع تقديم هايبر بنده جائزة عربة تسوق.

خلاط مع مطحنتين ارايتي، Ariete Blender with 2 Mills بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال سعودي.

عرض خلاط وقطاعة ومطحنة جيباس بسرعة 400 watts، Geepas GSB9891 Blender & Grinder & chopper بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

محضرة طعام مولينكس 800 وات، Moulinex Food Processor FP247127 بسعر 289 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

عرض عجانة مع خلاط معدني اريتي بقدرة كهربائية 1500 وات بسعر 345 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي.

خلاط مع مطحنة مولينكس بقدرة 600 وات، Moulinex Blender + Mill LM422127 بسعر 159 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

عصارة كليك أون بقدرة 600 وات، Clikon Juice Extractor, CK2292 بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت كولين بحجم 4.5 لتر، Koolein air Fryer بسعر 247.5 ريال بدلاً من 495 ريال سعودي، أي بنصف السعر، بخصم يصل إلى 247.5 ريال سعودي، خصم 50%.

صانعة سندوتشات أي تي سي، بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال سعودي.

غلاية كهربائية جيباس بحجم 1.7 لتر، بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس بمساحة 1 لتر، بسعر 465 ريال بدلاً من 985 ريال سعودي، بخصم يصل إلى 520 ريال سعودي.

مكواة كليك أون، Clickon Heavy Dry Iron, CK2132، بسعر 39.5 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.

فرن كهربائي جيباس بمساحة 60 لتر، Geepas Electric Oven with Convectio، بسعر 329 ريال بدلاً من 425 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية جيباس بحجم 21 لتر، Geepas Vacuum Cleaner, GVC2592، بسعر 189 ريال بدلاً من 239 ريال سعودي.

مكنسة فيليبس بقدرة 1800 وات، Philips Vacuum Cleaner، بسعر 259 ريال بدلاً من 339 ريال سعودي.