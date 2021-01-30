شوف عروض بندة علي جميع المنتجات خصومات حتى 25%

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عمر شويل - جدة عروض بندة، اقوى العروض بالمملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت بنده، ايكم احدث العروض بالمملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت بنده هذا الأسبوع تكون على تشكيلة ضخمة وحصرية ومميزة من مختلف أنواع اللحوم، حيث توفر أَسواق هايبر ماركت بنده توليفة من اللحوم الكولومبية المنشأ والتي تمتاز بجودتها العالية وأسعارها المناسبة وطعمها اللذيذ بمختلف صورها من لحم مفروم وروستو وغيرها العديد، بجانب توليفة أخرى من اللحوم الأسترالية المنشأ.

عروض بندة

عروض اللحوم الكولومبية من هايبر ماركت بنده

الصنف مفروم بقري كولومبي، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(18.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(28.95) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 35٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف روُستو بقري كولومبي، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي (24.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(44.95) ريال سعودي، بتخفيض عشرين ريال سعودي، وبخصم 45٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

خصومات بندة

احدث واضخم خصومات بندة علي اللحوم لن تجدها في اى مكان اخر العرض متاح بجميع فروع بندة داخل المملكة العربية السعودية.

الصنف مكعبات لحم بقري كولومبي، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(19.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(29.95) ريال سعودي، بتخفيض عشرة ريال سعودي، وبخصم 34٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف استيك اسّتربليون بقري كولومبي، ثمن الكيلوجرام الواحد الحالي(38.95) ريال سعودي فقط، بدلًا من الثمن القديم(59.95) ريال سعودي، بتخفيض واحد وعشرين ريال سعودي، وبخصم 36٪، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة.

تخفيضات بندة

اقوى تخفيضات بندة لهذا الشهر عالروض علي اللحوم الأسترالية من هايبر ماركت بنده