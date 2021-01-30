شوف عروض العثيم مهرحان خصومات لن يتكرر علي جميع المنتجات خصومات حتي 25%

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عمر شويل - جدة عروض العثيم، عروض بالمملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت عبد الله العثيم، عروض بالمملكة العربية السعودية داخل هايبر ماركت عبد الله العثيم وبجميع الفروع على أكبر توليف من المواد الغذائية الطازجة والصحية، ومنها مختلف أنواع الفاكهة من مانجو إفريقي درجة أولى ممتاز، وبرتقال مجهز لعمل العصير الفريش، والتفاح الأحمر ذا القيمة الغذائية المرتفعة، كما توحد مجموعة من الخضروات الرائعة مثل الجزر والليمون الغنية بفيتامين سي. عروض العثيم عروض العثيم علي الفاكهة الطازجة من هايبر ماركت عبد الله العثيم اقوى واحدث العروض المنتقاة من داخل الهايبر عروض متوفرة بجميع الفروع داخل المملكة العربية السعودية. الصنف مانجو إفريقي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(8.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف يوسف أفندي باكستاني، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي (2.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف تفاح أحمر، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(5.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. خصومات العثيم خصومات العثيم اقوى العروض علي الخضار الطازج من هايبر ماركت عبد الله العثيم الصنف جزر بلدي، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(2.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف ليمون، ثمن الكيلو جرام الواحد الحالي(4.85) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. تخفيضات العثيم اكبر مجموعة من تخفيضات العثيم علي محموعة متنوعة من المنتجات الطازجة عروض متاحة داخل جميع فروع العثيم بالمملكة. الصنف ملفوف أبْيض، عرض واحد كيلو جرام مع واحد كيلو جرام مجانًا، ثمن العرض الحالي(2.75) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة المضافة. الصنف طماطم جرين هاوس، عرض واحد كيلو جرام مع واحد كيلو جرام مجانًا، ثمن العرض الحالي(3.95) ريال سعودي فقط، الثمن يشمل قيمة الضريبة.

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